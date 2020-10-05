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Культура
05 октября 2020, 08:22

В Полоцке на фестивале "Званы Сафіі" прозвучат шедевры мировой музыки

Фото Музея истории архитектуры Софийского собора
Фото Музея истории архитектуры Софийского собора

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" пройдет с 18 октября по 8 ноября в Полоцке, сообщили БЕЛТА в музее истории архитектуры Софийского собора.

Организаторы подготовили программу из пяти концертов в исполнении белорусских и российского музыкантов. В зале Софийского собора увертюрой к фестивалю 18 октября станет выступление органиста Алексея Шмитова (Россия). В его исполнении прозвучат свои произведения, а также Кребса, Бах и Видора.

Концерт открытия фестиваля пройдет 25 октября и будет посвящен 335-летию со дня рождения известного композитора Георга Фридриха Генделя. В этот день выступят органистка Софийского собора Ксения Погорелая, Виктория Бабенко (скрипка), Тамара Ремез (сопрано) и камерный оркестр "Европа-центр" под управлением Раиля Садыкова. Музыкальный вечер 1 ноября посвятят памяти белорусского композитора, преподавателя Анны Короткиной. На концерте прозвучат ее произведения на органе и скрипке. Камерную музыку эпохи барокко подарят слушателям 5 ноября камерный хор Гомельской областной филармонии, Ксения Погорелая и оркестр "Европа-центр".

Финалом форума станет концерт органной музыки 8 ноября с участием Екатерины Ивановой, Ксении Погорелой, а также Глеба Якушева (дудук).-0-

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