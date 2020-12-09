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Культура
09 декабря 2020, 07:49

В Полоцке определят победителей конкурса любительских фильмов им.Юрия Тарича "Я снимаю кино"

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке 11-12 декабря подведут итоги Республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича "Я снимаю кино", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Полоцкого райисполкома.

В 2020 году в конкурсе представлены работы из пяти стран: Беларуси, России, Эстонии, Украины и впервые из США (Нью-Йорк). Всего прислали на суд жюри более 200 произведений кинематографии.

Оценивали творческие работы представители Министерства культуры Беларуси, управления культуры Витебского облисполкома, специалисты Белорусского союза кинематографистов, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Белорусской государственной академии искусств. Всем любителям кино предоставлена возможность оценить работы конкурсантов через интернет-голосование.

Открытие заключительного этапа состоится 11 декабря в центре культуры "Полоцк". Пройдет показ и съемка музыкального спектакля "Незнайка с нашего двора" по мотиву трилогии Николая Носова в постановке заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового театра танца "Премьер-Спонайд". Также организуют мастер-класс по особенностям проведения съемок хореографической постановки. Его проведет исполняющий обязанности заведующего кафедрой режиссуры кино и телевидения, доцент факультета экранных искусств Белорусской академии искусств Артур Ильиных.

Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей конкурса пройдет 12 декабря. Гостей также ждут мастер-классы и творческие встречи с заслуженным артистом Беларуси Александром Кашперовым и председателем Белорусского союза кинематографистов, главой жюри Виктором Васильевым.

Во время благотворительных акций "Беларусьфильма", посвященных Дню белорусского кино, в кинотеатре "Родина" покажут фильмы "Рыжик в Зазеркалье" и "Новогодние приключения в июле". Вход на все мероприятия конкурса любительских фильмов свободный.-0-

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