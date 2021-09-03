В Полоцке откроется выставка немецкого художника и пройдет мастер-класс по нейрографике

3 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка немецкого графика Йорга Леманна "НейроГрафика. НейроАрт. Искусство для жизни" откроется сегодня в залах Художественной галереи Полоцка. Во время презентации художник проведет мастер-класс по нейрографике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Все (прежде всего бумажные) работы - это запись решения внутренних вопросов по конкретным жизненным темам: документальные попытки выявить какие-нибудь новые мысли в застойных ситуациях, увидеть в знакомом, запутанном старом что-то новое.

На выставке представят полотна, которые созданы по разным алгоритмам и моделям метода нейрографики, он лежит в основе этого вида искусства. Также есть некоторые работы на холсте, которые скорее следует отнести к жанру нейроарт - более свободные от алгоритмов метода, исполнены в духе интуитивной игры фигурами и смыслами. "При этом все остается зашифровано в простом графическом алфавите из геометрических фигур и линий. Зритель может и не стараться что-то понять, поскольку мы имеем тут дело с совершенно абстрактным реализмом. Тем не менее всегда передается общее впечатление и какое-то представление о степени гармонии и завершенности процесса", - отметили искусствоведы Художественной галереи.

Выставка будет работать до 30 сентября.-0-