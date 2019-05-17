В Полоцком коллегиуме в Ночь музеев проведут экскурсию со свечами

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком коллегиуме (сейчас здесь располагается учебный корпус местного университета) 18 мая в Ночь музеев проведут экскурсию со свечами и угостят горячим шоколадом по воссозданному рецепту Габриэля Грубера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком госуниверситете.

Начнется мероприятие в 18.00. В программе - прогулка со свечами по историческим зданиям коллегиума, знакомство с достопримечательностями комплекса, аудиториями и экспозициями. Желающие смогут побеседовать с "механической головой". Это реконструированное творение ученого Габриэля Грубера, который трудился здесь в конце XVIII века и внес огромный вклад в развитие науки, образования и культуры. Необычный механизм в виде головы старца ответит на вопросы гостей. Участникам мероприятия покажут видео подземелья коллегиума. По окончании экскурсии гостям вручат сувениры и памятные сертификаты.

Еще одно интересное мероприятие в Ночь музеев пройдет в местечке Германовичи Шарковщинского района, где состоится презентация нового маршрута по местам жизни и творчества известного художника "Сцяжынкамі Драздовіча". Проведут экскурсию по восстановленному залу местного художественно-этнографического музея имени мастера. Также организаторы подготовили мастер-классы по наблюдению за звездами, резьбе по дереву и созданию "маляванак" (расписных ковров).-0-