В посольстве Ирана назвали Минскую книжную выставку вершиной издательской культуры Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская международная книжная выставка - вершина издательской культуры Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал советник по культуре посольства Ирана в Беларуси Аболгасэм Мохтариан.

"Безусловно, проведение такого рода мероприятий в любой стране направлено на повышение культуры, - сказал Аболгасэм Мохтариан. - Можно сказать, эта выставка - настоящий Эверест Беларуси, который видно отовсюду".

По его словам, на стенде посольства представлены не только иранские книги, но и элементы культуры страны. "Сейчас в художественной галерее "Университет культуры" проходит выставка, в которой участвуют два представителя Ирана. Половину произведений мы оставили в галерее, а вторую часть привезли сюда, - отметил советник по культуре. - Мы очень рады участвовать в минской международной выставке и будем рады видеть всех на нашем стенде".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Россия, центральным экспонентом - США.-0-