В региональных предкастингах Х-Factor примут участие более 3 тыс. человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания продолжает искать таланты для популярного вокального шоу Х-Factor. Всего продюсерской группе проекта на региональных предкастингах предстоит прослушать более 3 тыс. претендентов - именно столько заявок поступило на электронный адрес и в соцсети медиахолдинга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Первая встреча состоялась в Гродно. В минувшие выходные вокальную эстафету принимал Могилев. За два дня свои певческие способности в малом зале Дворца культуры области продемонстрировали более 200 человек. Их отслушала креативная группа - исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, заместитель директора телеканала "Беларусь 1" Ольга Саламаха, продюсер и телеведущая Ксения Фомич-Дюкова, а также певица и финалистка национального отбора на "Евровидение-2020" КейСи, - рассказали в пресс-службе.

Примечательно, что в Могилеве многие участники исполняли песни собственного сочинения. Возраст претендентов - от 16 до 75 лет. Разнообразны и профессии: пели инженеры, администраторы автомоек, менеджеры и профессиональные музыканты. Члены продюсерской группы не только внимательно слушали вокал и оценивали харизму, но и задавали вопросы о хобби, работе, семье, ведь команде Х-Factor важна и интересна личная история человека.

"После всплеска эмоций на сцене участников ожидал откровенный и спокойный разговор с редактором. В зоне интервью журналисты пытались узнать подробности из их жизни. Это обязательный финальный пункт в прохождении предкастинга. Далее остается ждать списка с именами тех, кто продолжит борьбу уже в телевизионном кастинге проекта Х-Factor, - отметили в Белтелерадиокомпании. - Следующий в маршруте региональных кастингов - Гомель. Уже 26 и 27 марта на сцене областного общественно-культурного центра команда проекта встретится с каждым, кто желает покорить вершины нового белорусского шоу".

В Гомеле в составе группы X-Factor будут работать генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, руководитель программы "Добрай ранiцы, Беларусь!" Елена Воляк, телеведущая и актриса Светлана Боровская, а также композитор и певица Нина Богданова.

По условиям проекта претенденты выступают в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

После Гомеля организаторы посетят Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске состоятся в мае.

Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и вплоть до окончания минских кастингов отправить по Viber на номер +375-29-105-91-02 или через Instagram и "ВКонтакте". В Белтелерадиокомпании обратили внимание, что участники, зарегистрировавшиеся online, в преддверии предкастинга получают SMS-оповещение с указанием времени прихода на прослушивание. Подробная информация - в официальных аккаунтах X-Factor в соцсетях.-0-