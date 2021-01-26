В серии "Беларусь і Эдвард Вайніловіч" вышла книга о Глубокском районе

26 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Увидела свет 460-страничная книга материалов научно-практической конференции "Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Глубокском райисполкоме.

Это уже шестая книга из серии, которая посвящена истории жизни и деятельности известного общественно-политического деятеля Беларуси ХХ столетия Эдварда Вайниловича. В предыдущие годы конференции проходили в Копыле, Слуцке, Несвиже, Клецке и Ивье.

В последней книге собраны доклады ученых, педагогов, сотрудников историко-этнографического музея. В своих работах они рассказывают о памятниках археологии в Глубокском районе, роли рода Корсаков в развитии региона, еврейской истории местечка, деятельности католического ордена кармелитов в XVIII-XIX веках и ордена францисканцев в деревне Удело, утраченной каплице Святого Михаила в Глубоком. Также авторы подробно рассказывают о жизни Глубокского края в годы Первой мировой и Советско-польской войн, туристических маршрутах, которые были в прошлом веке и ныне действующих. Также в сборнике есть материалы, посвященные религиозной жизни региона и личности мецената, политического деятеля, реформатора Эдварда Войниловича.

Директор Института истории НАН Вадим Лакиза в приветственном слове подчеркнул, что места для таких форумов выбираются не случайно, поскольку из истории Глубокого и района формируются многочисленные сюжеты из прошлого Беларуси. Здесь родились известные общественно-политические и культурные деятели, сохранились величественные памятники архитектуры. "Именно поэтому на современном этапе развития белорусской государственности мы проводим такие исследования и конференции в регионах. Не только глубоко узнаем исторические процессы, но и делаем все возможное для сохранения таких объектов, их досконального изучения, популяризации среди соотечественников и зарубежных гостей", - отметил кандидат исторических наук.

Серия "Беларусь і Эдвард Вайніловіч" основана в 2016 году. Организаторами конференций в регионах страны выступают Институт истории НАН Беларуси, Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ, местные райисполкомы и Римско-католическая церковь в Беларуси.-0-