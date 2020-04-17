В Сети появился трейлер мини-сериала о Леонардо да Винчи

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сети появились первые кадры из мини-сериала "Леонардо" с Эйданом Тернером, известным по роли в сериале "Полдарк". В новом проекте он сыграет молодого итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Variety.

Всего мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, в каждом из которых пойдет повествование о достижениях великого мастера.

Режиссеры проекта — Дэниэл Персиваль и Алексис Кахилл. Сценарий написали Фрэнк Спотниц ("Медичи") и Стив Томпсон ("Шерлок").

Начать показ сериала планировали в этом году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, но премьеру перенесли на следующий год.-0-