"В сети сна Иакова": прогрессивный эксперимент реализуют в могилевском музее

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прогрессивный творческий эксперимент "В сети сна Иакова" реализуют в Могилевском областном художественном музее им.П.В.Масленикова. Он объединяет в себе старое барочное и новое супрематическое искусство, рассказала корреспонденту БЕЛТА директор учреждения культуры Елена Боброва.

"Мы новаторы не только в области, но и во всей республике, потому что такое направление в искусстве, как супрематизм, в белорусских музеях до сих пор не нашло отражения, - рассказала Елена Боброва. - Художник-реставратор Юрий Малиновский - первый, кто рискнул и сделал выставку в этом стиле, суть которого заключается в противоречии нового старому. Под реализацию проекта в музее отведен целый выставочный зал".

В основе арт-объекта - фресковая композиция "Сон Иакова", которая когда-то находилась в Белыничском костеле кармелитов, взорванном в 1978 году. Перед уничтожением костела фреску удалось спасти команде реставраторов, в состав которой входил Юрий Малиновский. Также были вывезены фрески "Преображение" и "Несение креста", нарисованные монахом Иосифом в 1761 году. Спустя десятилетия появилась идея представить историко-культурную ценность XVIII века и яркий пример Могилевской школы монументальной живописи в необычном современном решении.

Фреска была разделена на фрагменты, так как изначально составляла 9 м в высоту и почти 6 м в ширину, а также имела сложную конфигурацию. Художник смог вместить эту крупную композицию в довольно небольшое помещение. Фрагменты арт-объекта расположены под наклоном. Это рождает ощущение падения или взлета - в зависимости от того, с какой стороны за ними наблюдать. Между небольшими фрагментами древней живописи Юрий Малиновский оставил белые линии. По задумке это является своеобразной сетью сна Иакова, в которую погружается зритель.

"Созданная постоянно действующая экспозиция "Арт-объект "В сети сна Иакова" стала отражением культурного наследия не только Могилевщины, но и всей Беларуси, - отмечает Елена Боброва. - В современном мире эстетика прекрасного претерпела кардинальные изменения, и теперь ветхозаветный сюжет настенной росписи получил новое прочтение. Посетителей музея ждут необычное композиционное решение, философское переосмысление и погружение в историческое прошлое".-0-