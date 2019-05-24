В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся концерт, приуроченный к 200-летию со дня рождения белорусского и польского композитора Станислава Монюшко. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

Мероприятие посетили руководство и сотрудники ЮНЕСКО, представители дипломатического корпуса и белорусской диаспоры во Франции. Концерт был организован постоянным представительством Беларуси при ЮНЕСКО совместно с постоянными представительствами Польши и Румынии. Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко отметил большой вклад Станислава Монюшко в создание белорусской национальной оперы, связь его произведений с белорусским фольклором и национальными музыкальными традициями. Дипломат также обратил внимание, что композитор сыграл значительною роль в развитии музыкальной культуры целого региона, его творчество объединяет Беларусь, Польшу и Литву.

Планируется, что в регионе Иль-де-Франс состоится еще несколько подобных концертов.

Решением 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО этот год объявлен Годом Станислава Монюшко, а 200-летие со дня его рождения включено в список памятных дат ЮНЕСКО.-0-