В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, сообщает ТАСС.

Новый Нобелевский комитет будет состоять из пяти членов академии: писателей Пера Вестберга (председатель) и Андерса Ульссона, историка Хораса Энгдаля, поэтов Кристины Лугн и Йеспера Свенбу, а также пятерых экспертов, в том числе критиков и издателя, которые не входят в состав этого учреждения.

Новый комитет приступит к работе 1 февраля 2019 года.

Ранее Шведская академия приняла решение отложить вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году. Причиной такого шага стал громкий скандал, связанный, в частности, с утечкой секретной информации в Шведской академии. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены Нобелевского комитета по литературе разглашали имена лауреатов премии до их официального объявления. Огласка инцидента нанесла серьезный ущерб как репутации учреждения, так и престижу Нобелевской премии. В связи с этим от членства в Шведской академии отказались литераторы Клас Эстергрен, Челль Эспмарк, Петер Энглунд, Катарина Фростенсон, Лотта Лотасс, секретарь Сара Даниус и переводчик Сара Стридсберг. Из-за добровольной отставки целого ряда академиков в этом году в Нобелевском комитете по литературе не набрался кворум, необходимый для присуждения премии.-0-