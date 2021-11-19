19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске объявили конкурс на лучший эскизный проект амфитеатра в парке по улице Набережной. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Солигорском райисполкоме.

Конкурс объявлен, чтобы определиться с архитектурным обликом летнего амфитеатра и учесть при этом мнение горожан и гостей города. Так, райисполком предлагает разработать эскизный проект и концепцию строительства объекта на 2500-3000 зрителей. Надо подготовить его архитектурный образ, конструктивную и планировочную структуру, а также обосновать предложенные решения. Также участники могут предложить варианты по обустройству парковой зоны, чтобы сделать ее максимально привлекательной для времяпрепровождения и отдыха населения.

Амфитеатр планируют разместить возле Солигорского водохранилища. Благодаря такому расположению его посетители смогут наблюдать за мероприятиями, которые будут организовывать на воде. Рядом появится зона аттракционов, а также площадки для организации выездной торговли и экспресс-питания.

Предлагать эскизы могут юридические и физлица, индивидуальные предприниматели, которые имеют диплом по специальности "архитектура" или "промышленное гражданское строительство". Также допускаются студенты с 3-го по 6-й курс, которые изучают архитектуру, проектирование и гражданское строительство. Они могут участвовать как самостоятельно, так и командами не более трех человек.

Прием заявок стартует 19 ноября и продлится до 3 декабря. Онлайн-голосование за понравившуюся идею будет проведено в период с 7 по 14 декабря. Подведение итогов состоится 17 декабря. Участники, которые займут призовые места, получат за предложения денежные вознаграждения.-0-