В столице пройдет театральный фестиваль "Гоголь на Коляды"

Три вечера, три спектакля, две страны и только один "виновник торжества" — в Минске состоится международный театральный фестиваль "Гоголь на Коляды"! Литературный классик в современном прочтении от ведущих белорусских и украинских режиссеров: 16–18 декабря на сцене Дворца культуры профсоюзов будет происходить магия… Здесь каждое место – сказочное, каждая женщина – ведьма, а каждая из трех постановок перевернет сознание зрителя и вызовет бурю эмоций.

Все, что связано с Рождеством, напоминает нам о времени волшебства и о многовековых традициях. Все, что связано с Гоголем волнует природой магического восприятия мира. Все, что связано с украинским режиссером Андреем Бакировым и белорусским режиссером Юрой Диваковым, не просто волнует, а обескураживает, повергает в шок, заставляет плакать, смеяться, смотреть, не отрываясь, и хотеть , чтобы происходящее на сцене длилось как можно дольше!

Открывает "мистический" фестиваль 16 декабря Гомельский областной драматический театр спектаклем по мотивам повести Николая Гоголя "Шинель" — "Гоголь. Fatum.", поставленным Юрой Диваковым. Кто видел хоть одну работу талантливого и неординарного белорусского режиссера понимает, что ничего "обычного" ждать не придется. Это не инсценировка, но фантазия, музыкально-пластические впечатления о жизни и творчестве писателя, о его переживаниях и страхах летаргического сна. В летаргию — состояние, которого так страшился Гоголь, — погрузятся и актеры, и зрители… Вернуться обратно будет сложно, но кто же не любит эксперименты?

Во второй вечер фестивальной программы — 17 декабря — публику ждет "Вий. Докудрама" в исполнении Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко. Этот спектакль, названный лучшим в Украине в 2018 году, белорусская публика смогла оценить в минувшем сезоне. "Комедия, горилка и ведьмы" так привлекли нашего зрителя, что не всем желающим хватило билетов. Поэтому дубль два в Минске: для всех, кто не попал на спектакль в прошлом году, и для тех, кто не может пропустить нетривиальную трактовку "Вия" драматургом Натальей Ворожбит. Сложные по техническому исполнению декорации, тонкая драматическая игра актерского состава из 25 человек, режиссерский креатив и причудливый микс гоголевских мотивов с современной украинской действительностью, неприкрытой и абсурдной.

Завершит фестиваль 18 декабря музыкальная комедия "Ночь перед Рождеством" — еще один театральный хит от Черниговского театра, украинских мастеров гоголевских мистерий. В постановке причудливо переплелись древние легенды и картины жизни украинского села, реальное и воображаемое, фантастическое и комическое. Захватывающие ритмы хореографических композиций, впечатляющая энергетика сценического действа, колоритные образы покорили зрителей не одного города и не одной страны, а уже совсем скоро, без сомнения, покорят и минчан.

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