В Тель-Авиве назовут первую десятку финалистов "Евровидения-2019"

14 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве сегодня пройдет первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 17 стран, в том числе Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только 10 участников первого полуфинала смогут попасть в финал. Шоу откроет выступление певицы Тамты из Кипра. Под номером 17 выступит представитель Сан-Марино - Серхат. Белорусская участница - юная певица ZENA - выйдет на сцену с композицией "Like It" восьмой. Она представит публике зажигательный номер.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция первого полуфинала "Евровидения-2019" Первый полуфинал состоится 14 мая. Белорусская участница - юная певица ZENA выйдет на сцену с композицией "Like It" восьмой. Европейскому зрителю будет продемонстрирован зажигательный номер с усложненной хореографией.

Кроме того, за путевку в финал сегодня будут бороться исполнители из Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции.

В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Но будем надеяться, что наша поддержка поможет белорусской участнице растопить сердце европейского зрителя.

Второй полуфинал песенного форума состоится 16 мая, финал -18 мая, именно в этот день станет известно имя победителя "Евровидения -2019". Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-