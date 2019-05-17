В Тель-Авиве состоится генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"

17 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве сегодня пройдет генеральная репетиция финала международного конкурса песни "Евровидение-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.
На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Две десятки определились по итогам полуфиналов. В частности, в финальном шоу выступят исполнители из Беларуси, Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. Путевку в финал также получили Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта. К ним также присоединятся представители стран "Большой пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) и страны-хозяйки нынешнего конкурса (Израиль).
Финал песенного форума состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон. Кроме того, во время финального шоу запланировано выступление специальных гостей. Прямую трансляцию финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании -
Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-
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