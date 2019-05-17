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В Тель-Авиве состоится генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"

Культура 17.05.2019 | 07:18
Йонида Маличи (Албания) - участница второго полуфинала
Йонида Маличи (Албания) - участница второго полуфинала
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17 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве сегодня пройдет генеральная репетиция финала международного конкурса песни "Евровидение-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Две десятки определились по итогам полуфиналов. В частности, в финальном шоу выступят исполнители из Беларуси, Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. Путевку в финал также получили Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта. К ним также присоединятся представители стран "Большой пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) и страны-хозяйки нынешнего конкурса (Израиль).

Определена первая десятка финалистов "Евровидения-2019"Определена первая десятка финалистов "Евровидения-2019"
Первый полуфинал песенного шоу прошел 14 мая в Expo Tel Aviv. В итоге путевку в финал получили: Беларусь, Греция, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2019"Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2019"
Второй полуфинал песенного шоу прошел 16 мая в Expo Tel Aviv. В итоге путевку в финал получили Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Финал песенного форума состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон. Кроме того, во время финального шоу запланировано выступление специальных гостей. Прямую трансляцию финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-

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Евровидение, конкурс, музыка
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