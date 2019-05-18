В Тель-Авиве стартовал финал "Евровидения-2019"

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве стартовал финал международного конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Тель-Авив готовится к финалу "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Под первым номером выступит певица Микела из Мальты с композицией "Chameleon", закроет финальное шоу выступление испанского певца Miki с песней "La venda".

РЕПОРТАЖ: Столица "Евровидения-2019" глазами туриста В эти дни к Тель-Авиву приковано повышенное внимание. В город съехались тысячи поклонников и фанатов международного конкурса песни "Евровидение". Об этом здесь говорят повсюду.

В борьбу за хрустальный микрофон вступят представители 26 стран. Под первым номером на главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдет певица Микела из Мальты с композицией "Chameleon", закроет финальное шоу выступление испанского певца Miki с песней "La venda". У певицы ZENA, которая представляет на конкурсе Беларусь с песней "Like it", - 19-й порядковый номер.

Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019", ZENА - в пятерке Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. "Но уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска", - говорится в пресс-релизе компании.

Номер певицы ZENA украсит финальное шоу "Евровидения" - французский журналист "ZENA - молодая девушка, у которой много энергии. Ее песня очень подвижная и энергичная. Номер белорусской участницы станет хорошим украшением финала", - сказал Фабиан Рондан.

Виктор Дробыш: верю в успех певицы ZENA в финале "Евровидения" "Я верю в ее успех и уверен в том, что за такими, как ZENA, будущее. Как сложатся места в финале - это, конечно, важно, но самое главное уже сделано", - сказал продюсер певицы.

ZENA стала открытием "Евровидения-2019" - представитель делегации Литвы "В самом начале песня "Like it" показалась мне не очень удачной. Но после того как я увидел первую репетицию белорусской исполнительницы, понял, что она пройдет в финал", - сказал представитель делегации Литвы Эрик Лиман.

Номер белорусской участницы в финале "Евровидения" энергетически станет гораздо сильнее - режиссер "Мы внесем небольшие правки, что касается света, звука, раскадровки - это то, что нам позволено, кардинально мы не можем ничего менять", - рассказал режиссер номера Андрей Царь.

Номер белорусской певицы на "Евровидении" оставляет хорошее впечатление - Тамта "ZENA - очень милая девочка. Я желаю ей всего самого лучшего, пусть у нее все получится", - сказала Тамта, которая представляет в финале песенного форума Кипр.

Как ожидается, специальным гостем финального шоу "Евровидение-2019" станет американская поп-звезда Мадонна, которая исполнит две песни: "Like a Prayer" и "Future". Последняя из ее нового альбома "Madame X", который выйдет 14 июня. Сингл "Future" певица исполнит в дуэте с американским рэпером Quavo.

Кроме того, зрители вновь увидят победительницу "Евровидения" прошлого года израильскую певицу Нетту с ее новой песней "Nana Banana". Вместе с ней на сцене появится популярная голливудская актриса Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-Женщина". Также ожидается появление победителей прошлых лет, среди которых Кончита Вурст, Монс Зелмерлев и других участников конкурса среди которых Надав Гедж, Верка Сердючка, Иланит.

Прямую трансляцию финала традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-