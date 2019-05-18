В Тель-Авиве стартовал финал "Евровидения-2019"

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве стартовал финал международного конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.
В борьбу за хрустальный микрофон вступят представители 26 стран. Под первым номером на главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдет певица Микела из Мальты с композицией "Chameleon", закроет финальное шоу выступление испанского певца Miki с песней "La venda". У певицы ZENA, которая представляет на конкурсе Беларусь с песней "Like it", - 19-й порядковый номер.
Как ожидается, специальным гостем финального шоу "Евровидение-2019" станет американская поп-звезда Мадонна, которая исполнит две песни: "Like a Prayer" и "Future". Последняя из ее нового альбома "Madame X", который выйдет 14 июня. Сингл "Future" певица исполнит в дуэте с американским рэпером Quavo.
Кроме того, зрители вновь увидят победительницу "Евровидения" прошлого года израильскую певицу Нетту с ее новой песней "Nana Banana". Вместе с ней на сцене появится популярная голливудская актриса Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-Женщина". Также ожидается появление победителей прошлых лет, среди которых Кончита Вурст, Монс Зелмерлев и других участников конкурса среди которых Надав Гедж, Верка Сердючка, Иланит.
Прямую трансляцию финала традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".
Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-
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