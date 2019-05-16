В Тель-Авиве стартовал второй полуфинал "Евровидения-2019"

16 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве стартовал второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

За выход в финал сегодня будут бороться представители 18 стран: Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии, Азербайджана.

Финалисты будут определены путем сложения баллов от телезрителей и жюри в пропорциях 50 на 50. Вчера вечером во время специального закрытого прогона члены жюри уже отдали свои голоса. Телезрители проголосуют сегодня посредством SMS либо через официальное приложение конкурса. В финал смогут попасть только 10 стран из 18. Имена счастливчиков будут оглашены в конце шоу в случайном порядке.

Если говорить об участниках сегодняшнего полуфинала, то, согласно информации официального сайта "Евровидения", двое из них ранее уже участвовали в конкурсе. Это российский певец Сергей Лазарев и Тамара Тодевска из Северной Македонии. Сергей Лазарев представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году, а Тамара Тодевска выходила на сцену конкурса уже четыре раза: в составе группы в 2008 году и три раза как бэк-вокалистка представителей своей страны. В этом году Тамара впервые выступит на конкурсе как сольный артист.

Представители Норвегии, группа KEiiNO, исполнит песню "Spirit in the Sky", часть текста которой на саамском языке. Последний раз саамский язык звучал на "Евровидении" в 1980 году. В конкурсном номере представительницы Молдовы Анны Одобеску примет участие всемирно известная художница по песку Ксения Симонова. Это второе появление Ксении на "Евровидении".

Как ожидается, в интервал-акте второго полуфинала выступит группа Shalva. В ее состав входят люди с ограниченными возможностями: ведущие певцы слепы, а у барабанщика синдром Дауна. Название коллектива переводится как "спокойствие", своим творчеством музыканты еще раз доказывают, что инвалидность не является ограничением в осуществлении мечты. Shalva исполнит песню "Million Dreams". Кроме того, выступят Изхар Коэн - победитель "Евровидения -1978", всемирно известный менталист Лиор Сушард. Также на сцене снова появится музыкант Кутиман, принимавший участие в интервал-акте первого полуфинала.

Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая. Прямую трансляцию второго полуфинала и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - "Не бойся мечтать".-0-