"В умелых руках звучит как оркестр" - одаренной молодежи подарили ценную арфу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский композитор Виктория Кохана и заслуженный деятель искусств Украины Роман Недзельский передали для одаренной белорусской молодежи ценную электроакустическую арфу. Сегодня уникальные возможности инструмента во время мастер-класса в Белорусской государственной академии музыки продемонстрировала известная арфистка Алина Бжезинская, передает корреспондент БЕЛТА.
Арфу передали накануне в стенах Дворца Независимости. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова от имени творческой молодежи страны поблагодарила Романа Недзельского за великолепный инструмент. Она отметила, что в Беларуси талантливые молодые люди поддерживаются государством. Большое внимание развитию культуры, укреплению международных контактов в этой сфере, в том числе с Украиной, уделяет Президент Александр Лукашенко.
Подаренная Беларуси арфа изготовлена во Франции в 2018 году. Инструмент отличается хорошими акустическими характеристиками и высоким качеством звучания. "На ней можно играть во всех стилях. В умелых руках она звучит как симфонический оркестр", - рассказал сегодня журналистам Роман Недзельский. В Беларуси он стал хорошо известен благодаря масштабным дням культуры Украины, которые прошли в 2018 году на празднике Купалье в Александрии. Меценат признался, что до сих пор находится под большим впечатлением. Он убежден, что в Беларуси много талантов, о которых должны знать не только в стране, но и во всем мире. "На личном опыте убедился, какое большое внимание в Беларуси уделяют музыкальному образованию, культуре в целом. Думаю, что мы совместными усилиями сможем расширить географию музыкального искусства, чтобы вся Европа, весь мир знал, какие таланты живут в Беларуси", - подчеркнул Роман Недзельский.
Министр культуры Юрий Бондарь выразил признательность украинским меценатам. "Это друзья нашей страны и благодаря им лучшие представители творческой молодежи смогут заниматься на замечательном инструменте. Думаю, что мы создадим национальную школу игры на арфе и будем готовить арфистов", - сказал он. Министр напомнил, что на уровне государства проводится большая работа в части переоснащения музыкальными инструментами. "В программе "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы предусмотрена специальная подпрограмма "Музыкальные инструменты". Проводится беспрецедентное переоснащение учебных заведений образования и культуры. Так, в них поставлено более 1,5 тыс. пианино "Беларусь". Еще более 2 тыс. музыкальных инструментов были полностью отремонтированы", - рассказал он. Значительно укрепилась база Академии музыки. Для творческого вуза приобрели 80 пианино "Беларусь", шесть роялей "Ямаха", другие инструменты из Италии, Франции от лучших мировых производителей.
Во время мастер-класса Алина Бжезинская исполнила несколько композиций, в основном музыку XX и XXI веков, джаз. Она рассказала о возможностях новой арфы, ответила на вопросы участников, среди которых были не только преподаватели и студенты Академии музыки, но и школьники.
Алина Бжезинская уроженка Украины. Живет в Лондоне, работает внештатным музыкантом и преподавателем в Университете "Голдсмитс", а также в Королевской консерватории Шотландии. Регулярно проводит мастер-классы в Великобритании и за рубежом, сочиняет музыку для игры на арфе и создает творческие концертные программы в качестве сольного исполнителя и камерного музыканта. Играет классику и джаз.-0-
Фото Андрея Стасевича, Сергея Шелега