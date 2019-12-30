"В умелых руках звучит как оркестр" - одаренной молодежи подарили ценную арфу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский композитор Виктория Кохана и заслуженный деятель искусств Украины Роман Недзельский передали для одаренной белорусской молодежи ценную электроакустическую арфу. Сегодня уникальные возможности инструмента во время мастер-класса в Белорусской государственной академии музыки продемонстрировала известная арфистка Алина Бжезинская, передает корреспондент БЕЛТА.

Арфу передали накануне в стенах Дворца Независимости. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова от имени творческой молодежи страны поблагодарила Романа Недзельского за великолепный инструмент. Она отметила, что в Беларуси талантливые молодые люди поддерживаются государством. Большое внимание развитию культуры, укреплению международных контактов в этой сфере, в том числе с Украиной, уделяет Президент Александр Лукашенко.

Наталья Кочанова и Роман Недзельский

Подаренная Беларуси арфа изготовлена во Франции в 2018 году. Инструмент отличается хорошими акустическими характеристиками и высоким качеством звучания. "На ней можно играть во всех стилях. В умелых руках она звучит как симфонический оркестр", - рассказал сегодня журналистам Роман Недзельский. В Беларуси он стал хорошо известен благодаря масштабным дням культуры Украины, которые прошли в 2018 году на празднике Купалье в Александрии. Меценат признался, что до сих пор находится под большим впечатлением. Он убежден, что в Беларуси много талантов, о которых должны знать не только в стране, но и во всем мире. "На личном опыте убедился, какое большое внимание в Беларуси уделяют музыкальному образованию, культуре в целом. Думаю, что мы совместными усилиями сможем расширить географию музыкального искусства, чтобы вся Европа, весь мир знал, какие таланты живут в Беларуси", - подчеркнул Роман Недзельский.

Роман Недзельский

Министр культуры Юрий Бондарь выразил признательность украинским меценатам. "Это друзья нашей страны и благодаря им лучшие представители творческой молодежи смогут заниматься на замечательном инструменте. Думаю, что мы создадим национальную школу игры на арфе и будем готовить арфистов", - сказал он. Министр напомнил, что на уровне государства проводится большая работа в части переоснащения музыкальными инструментами. "В программе "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы предусмотрена специальная подпрограмма "Музыкальные инструменты". Проводится беспрецедентное переоснащение учебных заведений образования и культуры. Так, в них поставлено более 1,5 тыс. пианино "Беларусь". Еще более 2 тыс. музыкальных инструментов были полностью отремонтированы", - рассказал он. Значительно укрепилась база Академии музыки. Для творческого вуза приобрели 80 пианино "Беларусь", шесть роялей "Ямаха", другие инструменты из Италии, Франции от лучших мировых производителей.

Юрий Бондарь

Во время мастер-класса Алина Бжезинская исполнила несколько композиций, в основном музыку XX и XXI веков, джаз. Она рассказала о возможностях новой арфы, ответила на вопросы участников, среди которых были не только преподаватели и студенты Академии музыки, но и школьники.

Алина Бжезинская уроженка Украины. Живет в Лондоне, работает внештатным музыкантом и преподавателем в Университете "Голдсмитс", а также в Королевской консерватории Шотландии. Регулярно проводит мастер-классы в Великобритании и за рубежом, сочиняет музыку для игры на арфе и создает творческие концертные программы в качестве сольного исполнителя и камерного музыканта. Играет классику и джаз.-0-

Фото Андрея Стасевича, Сергея Шелега