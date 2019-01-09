В Верхнедвинске пройдет рождественский фестиваль "Падарунак з нябёс"

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Восьмой рождественский фестиваль "Падарунак з нябёс" пройдет в Верхнедвинске 15 января и соберет около 300 представителей всех христианских конфессий района - православных, католиков и протестантов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Объединяющая сила Рождества является одной из важнейших идей фестиваля. Мероприятие светское и открыто как для верующих, так и атеистов.

"На концерте духовные лица смогут поздравить своих прихожан с праздником, выступят учащиеся воскресных школ. В этом году покажут свое мастерство педагоги и воспитанники Верхнедвинской школы искусств. В концертной программе будут перемежаться классика и современная музыка, зрители увидят театрализованные представления", - рассказали в райисполкоме.

В фойе районного центра культуры и народного творчества, который принимает на своих площадках фестиваль, будут развернуты выставки творческих работ воспитанников детской школы искусств, Центра детей и молодежи, мастеров Дома ремесел, духовной литературы районной библиотеки и редких книг трех конфессий. Территориальный центр соцобслуживания населения организует выставку-продажу изделий своих подопечных "Ярмарка добра". Ожидает зрителей и большая выставка снимков Верхнедвинска и района разных лет.-0-