В Верхнедвинске пройдет рождественский фестиваль "Падарунак з нябёс"

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Восьмой рождественский фестиваль "Падарунак з нябёс" пройдет в Верхнедвинске 15 января и соберет около 300 представителей всех христианских конфессий района - православных, католиков и протестантов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
Объединяющая сила Рождества является одной из важнейших идей фестиваля. Мероприятие светское и открыто как для верующих, так и атеистов.
"На концерте духовные лица смогут поздравить своих прихожан с праздником, выступят учащиеся воскресных школ. В этом году покажут свое мастерство педагоги и воспитанники Верхнедвинской школы искусств. В концертной программе будут перемежаться классика и современная музыка, зрители увидят театрализованные представления", - рассказали в райисполкоме.
В фойе районного центра культуры и народного творчества, который принимает на своих площадках фестиваль, будут развернуты выставки творческих работ воспитанников детской школы искусств, Центра детей и молодежи, мастеров Дома ремесел, духовной литературы районной библиотеки и редких книг трех конфессий. Территориальный центр соцобслуживания населения организует выставку-продажу изделий своих подопечных "Ярмарка добра". Ожидает зрителей и большая выставка снимков Верхнедвинска и района разных лет.-0-
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