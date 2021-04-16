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16 апреля 2021, 17:20

В Витебск привезли найденную в Украине надмогильную плиту Яна Барщевского

Надгробная плита Яна Борщевского
Надгробная плита Яна Борщевского

16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее представили уникальный артефакт, найденный в 2019 году в городе Чуднов Житомирской области Украины, - надмогильную плиту одного из основателей новой белорусской литературы Яна Барщевского, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале 2000-х годов хозяин участка в Чуднове начал строить газопровод и вырыл чугунную плиту. Из-за ржавчины не было видно, что на ней написано. Находка весила 35 кг. Плита просто стояла на подворье 17 лет, пока собственник не решил зацементировать двор, а для экономии цемента положить плиту. Под влиянием погоды надпись на плите стерлась, но хозяева подумали, что это немецкий язык, и не придали внимания. Весной 2019 года плитой заинтересовалась дочка хозяев Елена и стала искать информацию в интернете. Выяснилось, что плита могла находиться на могиле писателя Яна Барщевского. На предмете была надпись на польском языке: "Ян Барщевский, почитатель Бога, природы и людей, писатель вдохновений и чувств. Жил достойно 70 лет. Умер 28 февраля 1851 года". Находка стала сенсацией, пролив свет на точную дату рождения литератора.

Выступает заместитель директора музея по научной работе Валерий Шишанов
Выступает заместитель директора музея по научной работе Валерий Шишанов

На средства фонда имени Марии Магдалены Радзивилл (Швейцария) в 2020 году в Чуднове открыли памятник Яну Барщевскому, а в следующем году организовали реставрацию надмогильной плиты в Минске.

Плита уже была презентована 6 апреля в Россонах, 14-го - в Полоцке. Сейчас уникальный артефакт несколько дней будет экспонироваться в витебской ратуше. Его можно увидеть на выставке "100 рарытэтаў да 100-годдзя музея".

Заместитель директора по научной работе областного краеведческого музея Валерий Шишанов отметил, что находка стала настоящим чудом. Ведь этого могло не произойти, если бы не любопытство девочки. "К сожалению, могила литератора не сохранилась, но хотя бы есть предмет, который нас соединяет с этим замечательным писателем, имя которого овеяно сказочностью, мистикой и романтизмом. Наш музей обладает еще одним сокровищем - 28 письмами Яна Барщевского", - сказал Валерий Шишанов. По его словам, пока еще точно неизвестно, сколько пробудет плита в Витебске. Скорее всего, это будет неделя или чуть больше.

Ян Барщевский родился в деревне Мураги Россонского района (раньше это был Полоцкий повет Витебской губернии) в семье священника. Считается, что она принадлежала к обедневшему шляхетскому роду. Учился будущий писатель в Полоцком иезуитском коллегиуме. Каникулы чаще всего проводил в путешествиях по родным местам - околицах озера Нещердо. Собирал легенды, которые потом вошли в самое известное его произведение - "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях". Одно время Ян Барщевский жил и работал в Петербурге, а до 1850 года переехал в Чуднов, где умер от туберкулеза.-0-

Надгробная плита Яна Борщевского
Надгробная плита Яна Борщевского
В областном краеведческом музее
В областном краеведческом музее

Фото Александра Хитрова

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