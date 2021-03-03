В Витебске конкурс "Грация International" соберет участниц из девяти стран

3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Финал II Открытого конкурса национальных культур, творчества и красоты "Грация International" состоится 18 марта в концертном зале "Витебск", сообщили БЕЛТА в городском Центре культуры.

В этом году конкурс расширил границы - его участницами станут девушки из девяти стран. Это представительницы Азербайджана, Беларуси, Индии, Китая, Конго, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР. Девушки учатся в высших учебных заведениях Беларуси. В их числе Витебский государственный технологический университет, ВГУ имени П.М. Машерова, Витебский медицинский университет, БГУИР и Белорусский национальный технический университет.

Финал конкурса национальных культур, творчества и красоты разделится на два этапа. Первый этап и первое конкурсное испытание - национальное блюдо. Во втором участницам предстоит показать свои способности в ораторском мастерстве, творческом конкурсе и дефиле. В состав жюри войдут представители культурных учреждений, бизнеса, СМИ, городской власти, дизайнеры и другие.

Во время состязания девушки поборются за победу в номинациях "Мисс Грация International", "I Вице-мисс" и "II Вице-мисс".-0-