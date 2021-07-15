В Витебске ночью со световым шоу подняли флаг "Славянского базара-2021"

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2015" Димаш Кудайберген и Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" Ангелина Ломако торжественно подняли флаг XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году впервые решили провести церемонию поднятия флага ночью - ровно в полночь. Украсило церемонию на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра световое шоу в исполнении молодежного театра "Колесо", хореографического ансамбля "Зорька", мастерской танца "Гаджет". В этом году возле главной сцены фестиваля будут развеваться флаги 33 стран-участниц.

Димаш Кудайберген рассказал, что "Славянский базар" для него и других молодых исполнителей стал особенным фестивалем. "Рад здесь находиться, потому что очень люблю Беларусь, Витебск, фестиваль. Тепло отношусь к уже моей родной сцене", - сказал он и добавил, что "Славянский базар" имеет свой стиль, он состоялся и ему не нужно подражать другим музыкальным проектам.

Димаш Кудайберген

Вторая участница церемонии Ангелина Ломако добавила, что для нее почетно поднять флаг фестиваля. "Мы только приехали из Минска в Витебск, давно не были здесь и очень скучали. Город и фестиваль стали для меня родными", - сказала она.

Ангелина Ломако

Сегодня в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Загорится новая звезда на площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Николай Басков.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, первые мероприятия стартовали вчера. Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия).-0-

Фото Александра Хитрова