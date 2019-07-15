В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете

15 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полная драйва ночь прошла в Витебске: энергию города прокачали ритмы молодежных кумиров на гала-концерте Europa Plus TV. Hit Non Stop, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на почти часовую задержку, долго разогревать зал не пришлось. Выступавшая одной из первых Алина Артц призналась со сцены, что в Витебске самая темпераментная публика, а выступление на "Славянском базаре" для многих исполнителей стало счастливым стартом для дальнейшей грандиозной карьеры. Именно поэтому в подарок фестивальному городу она презентовала свою новую песню "Падает солнце". Восторженным гулом зрители встретили Монатика и еще раз погромче - хит в его исполнении "Давай танцуй", прозвучавший призывом к действию. Харизматичный певец подарил всем ударную дозу энергии и расшевелил даже самых скептичных. С каждой следующей композицией вопреки прохладной погоде в Летнем амфитеатре становилось все жарче. SHANGUY, BORIS WAY ft.CARLA KATZ, BRIGHT SPARKS, RASA, ROMPASSO, KERRIA, KDDK, MALBOR... Вы можете не знать их имена, но точно знаете треки! Они звучат из колонок, когда едете в автомобиле, сидите где-нибудь в кафе или серфите музыкальные каналы по TV или радио.

Небольшой казус случился с выступлением CYGO. При объявлении певец не вышел. Однако публика его простила. Ожидание, благодаря находчивости операторской группы, обернулось секундами славы для простых зрителей, которые с удовольствием ловили свои лица на крупных боковых экранах сцены и дарили улыбки.

Организаторы, конечно, могут попросить вернуть певца Alekseev часть гонорара за то, что последнюю песню за него фактически спел 6,5-тысячный зал, но, честное слово, это было по собственному желанию аудитории. Всем другим артистам зрители тоже активно подпевали и подтанцовывали.

Ольга Бузова - ее имя постоянно мелькало в обрывках разговоров в толпе. При объявлении звезды телеэкранов зрители взорвались аплодисментами. Певица же поделилась, что впервые за музыкальную карьеру выступает на рассвете. Свою первую композицию она посвятила Брэдли Куперу. Ее крик души "Какого черта ты разводишься?!" выразил и содержание песни, и отношение к личным событиям в жизни голливудского красавчика и русской топ-модели Ирины Шейк. Таким же эмоциональным было обращение Ольги к зрителям. "Такой невероятный праздник устроил для нас "Славянский базар"! Давайте скажем ему спасибо", - попросила певица аудиторию. Зрители дружно ответили спасибо, а потом затанцевали "Под Бузову". Кстати, некоторая часть рядов после ухода певицы опустела: около шести утра самые ответственные вспомнили, что сегодня понедельник и пора собираться на работу, а остальные продолжили почти четырехчасовой музыкальный марафон.-0-