В Витебске определены лауреаты литературной премии имени П.Бровки

25 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске подвели итоги конкурса на соискание областной литературной премии имени Петруся Бровки за 2019 год, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

На получение престижной награды Витебского облисполкома в трех номинациях в этом году претендовали 15 авторов. По решению специальной комиссии в номинации "Проза (в том числе публицистика и драматургия)" отмечен Валерий Марченко за книгу "Афган: разведка ВДВ в действии". Победительницей в номинации "Поэзия" стала Надежда Солодкая за книги стихов "Мір вашаму дому: выбранае" и "Разноцветные ситцы". Лучшей в номинации "Литература для детей" признана Ирина Богданова за книги "Неленивая вакцина", "Мама с папой не стареют", "Дружба всем нужна всегда" и "Если вместе улыбаться" из серии "Наша дружная семья".

"Все произведения, представленные на соискание премии, были достойными. Литераторы, ставшие в этом году лауреатами, признаны лучшими заслуженно: их работы во всех трех номинациях объединяют глубокая проникновенность, душевность, понимание темы, которую раскрывает автор", - отметил начальник управления культуры облисполкома Петр Подгурский.

Торжественная церемония вручения премий и чествование ее лауреатов состоится в Витебской областной библиотеке имени Ленина 27 декабря.

Областная литературная премия имени Петруся Бровки вручается с 2012 года. Награда призвана поддержать писателей и поэтов Витебщины, отметить их вклад в развитие национальной литературы и культуры.-0-