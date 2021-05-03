В Витебске откроется выставка военных предметов из семейных архивов

3 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 5 мая откроется выставка "И в памяти, и в семейном альбоме", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В мае прошлого года во время празднования 75-летия Победы музей объявил акцию "И в памяти, и в семейном альбоме". В течение года жители Витебска, чьи родные и близкие были участниками Великой Отечественной войны, предоставили в музей большое количество информации.

Для участия в акции было необходимо передать фотографии и краткие биографии своих родственников, принимавших участие в войне. Откликнулись на акцию 29 человек. В основном это внуки, дети, племянники ветеранов.

"Материалы были предоставлены как лично участниками акции, так и присланы по электронной почте. В результате фонды краеведческого музея пополнились редкими предметами. Всего передано 50 экспонатов, а также около 240 материалов прислано в электронном виде - фотографии, свидетельства о награждении, грамоты периода Великой Отечественной войны, личные документы и другое. Это значительный вклад в музейную коллекцию документов о войне 1941-1945 годов. Память о людях, чьи жизни являются примером мужества, стойкости и самоотверженности в тяжелое военное время, стала достоянием наших фондов", - отметили в учреждении.

Все переданные материалы размещены на сайте областного краеведческого музея во вкладке "Акция", а также в информационном киоске на экспозиции "Защитники Отечества". Выставка "И в памяти, и в семейном альбоме" будет действовать до 23 мая.-0-