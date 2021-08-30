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30 августа 2021, 18:39

В Витебске откроют выставку "Про100 помогаем" к столетию со дня образования БОКК

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 2 сентября откроется выставка "Про100 помогаем", посвященная столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста (БОКК), сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Выставочный проект расскажет об истории появления и развитии международного движения Красного Креста. Особый акцент сделан на деятельности организации на территории Беларуси. Экспозиция включает в себя мемориальные предметы и другие материалы, связанные с образованием в Витебской области отделения Красного Креста, общины сестер милосердия, биографиями известных представителей движения и гуманитарной деятельностью общества на современном этапе.

На выставке сотрудники и волонтеры Витебского отделения БОКК проведут интерактивные занятия, сотрудники музея расскажут о проекте. Выставка будет работать до 31 октября.

История работы Красного Креста на территории современной Беларуси началась в конце XIX века. После подписания Женевской конвенции 1864 года и переименования Комитета пяти в Международный Комитет Красного Креста Общество попечения о раненых и больных воинах, действовавшее в Российской империи, также было переименовано в Российское общество Красного Креста. В 1872 году создали Минское местное управление Российского общества попечения о раненых и больных воинах. Приверженность гуманитарным ценностям была активно подхвачена на белорусских землях: открылись Витебское, а затем Могилевское, Виленское и Полоцкое управления. Тем не менее после окончания Русско-турецкой войны активность обществ немного угасает, многие лазареты закрываются в целях освобождения помещений и экономии денег. Однако это не помешало дальнейшему развитию гуманитарной деятельности в Беларуси.

В сентябре 1921 года был принят Устава Белорусского товарищества Красного Креста. Оно ставило целью осуществлять материальную и моральную помощь всем гражданам, независимо от их национальности и веры, пострадавшим от войны, неурожаев и иных бедствий, а также тем, кто находится в тюрьме, плену, бедствующим белорусским эмигрантам и вообще всем лицам, которым требуется помощь. Белорусское общество призывало всех граждан пожертвовать любыми возможными деньгами, вещами, одеждой, продуктами. В это же время работники организации в Беларуси помогли около 30 тыс. беженцев.-0

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