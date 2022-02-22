В Витебске откроются две выставки мастеров народных ремесел из Шумилино

22 февраля, Витеск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Творческая выставка мастеров Шумилинского районного дома ремесел и персональная выставка мастера из этого учреждения культуры Натальи Стержанковой откроются сегодня в 15.00 в Витебском областном методическом центре народного творчества (ОМЦНТ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОМЦНТ.

На выставке в рамках арт-проекта "Хранители народных ремесел" будут представлены художественные утилитарно-декоративные изделия, выполненные в традиционных техниках. Мастера лозоплетения продемонстрируют экологически чистые сухарницы, хлебницы, подносы, корзины, настольные и напольные вазы, а также розетки, подставки под горячую посуду. В экспозиции можно будет увидеть цветы, подносы, панно, подвески и оригинальные шляпы от умельцев, занимающихся соломоплетением. Искусно расшитые рушники, яркие маляванки, вязаные спицами и крючком вещи поразят посетителей центра красотой, аккуратностью и теплотой души мастера. Небезынтересно будет взглянуть и на коллекцию традиционной гончарной посуды из глины, которой славится шумилинский край. Эти изделия отличаются необычным внешним видом, так как имеют серебристо-черный цвет и получаются с помощью особой обработки - дымлением.

"Все изделия шумилинских мастеров имеют ярко выраженный традиционный характер, представляют виды прикладного творчества, характерные для региона. Они отличаются самобытностью и лаконичностью форм", - отметили в ОМЦНТ.

Еще одна выставка, но в рамках арт-проекта "Портрет мастера", продемонстрирует изделия Натальи Стержанковой, которая уже более 20 лет посвящает себя соломоплетению. В экспозиции будут представлены изделия разной степени сложности: соломенные цветы, панно, подвески, венки, маски и др. Мастер большое внимание уделяет изучению региональных особенностей в соломоплетении. Она возродила исконную технику изготовления соломенных пауков, создает ритуальные колядные маски, различные народные обереги и занимается изготовлением соломенных кукол, которых у мастера имеется обширная коллекция. Наталья Стержанкова является участником и лауреатом множества конкурсов, выставок, ярмарок, творческих проектов.

Выставки можно посетить в ОМЦНТ с 22 февраля по 17 марта.-0-