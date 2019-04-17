В Витебске открывается выставка графики белорусско-израильского художника Иосифа Капеляна

17 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В арт-центре Марка Шагала в Витебске сегодня состоится открытие выставки белорусско-израильского художника Иосифа Капеляна "Графика. Ретроспектива". В презентации примет участие и сам автор, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозицию составят графические работы, созданные в различных техниках (линогравюра, офорт, литография, монотипия, гравюра на картоне). Работы представят разные периоды творчества художника, отражающие разнообразие авторской манеры и подходов, а также сменяющие друг друга стилистические тенденции графики.

"Графические работы Иосифа Капеляна являются одной из важнейших частей его творчества. Его интерес и близость к графическим методам основаны на одной из основных потребностей человека: оставить свой след и создать художественный инструмент коммуникации. Мастер обращается к линии как к центральной составляющей языка искусства композиции и художественной выразительности", - отметили в арт-центре.

Выставка будет работать до 12 мая. Она организована при содействии посольства Израиля в Беларуси.

Иосиф Капелян родился в Бобруйске в 1936 году. После Великой Отечественной войны окончил художественно-графическое педагогическое училище в Ленинграде и Академию искусств в Минске, учился на знаменитом худграфе Витебского государственного пединститута. В 1980 году уехал в Израиль, работал более 15 лет в Тель-Авивском университете. Иосиф Капелян лауреат Международной премии имени Николая Рериха. Работы белорусско-израильского художника находятся в музейных и частных коллекциях разных стран мира. В 2017 году Иосиф Капелян подарил родному Бобруйску более 70 своих работ.-0-