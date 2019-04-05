В Витебске открывается выставка работ латвийских медальеров

5 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставка "16-е триеннале медальерного искусства Латвии" открывается сегодня в Витебском областном краеведческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Проект о медальерном искусстве Латвии был задуман в 1973 году. В течение всего времени его проведения он никогда не покидал пределов страны. Витебский зритель получил уникальную возможность увидеть работы латвийских медальеров, на которых отражены знаковые для Латвии личности, эпизоды, рассказывающие об истории страны, а также вариации художников на различные темы. На выставке представлены произведения более двух десятков авторов, половина участников экспозиции - члены Международной федерации медальерного искусства (FIDEM).

"За последние несколько десятилетий произошли важные сдвиги в развитии медальерного искусства. В произведениях скульпторов изменились традиционные представления о композиции, пластике рельефа. В медалях, кажется, больше нет никаких канонов. Кроме классических, круглых, создаются медали самых разнообразных геометрических форм. Иногда они представляют собой плакетку - прямоугольные пластины небольших размеров, которые выполняются с односторонним или двусторонним рельефом. Все это разнообразие характерно и для произведений современных медальеров Латвии", - отметили в музее.

Выставка приурочена к 100-летию независимости Латвии. Ее организаторами выступили Витебский областной краеведческий музей, Клуб медальерного искусства Латвии, консульство Латвии в Витебске и Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова.-0-