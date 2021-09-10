В Витебске презентуют книгу о роли Беларуси в интеграционных процессах

10 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 16 сентября в выставочном зале "Духовской круглик" состоится презентация монографии историков Александра Косова и Дениса Юрчака "Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском пространстве". Это станет частью торжественных мероприятий ко Дню народного единства, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

Развитие интеграционных процессов находится в центре внимания различных исследователей. Сейчас эта тема стала предметом специального изучения многих академических научных учреждений, вузов и аналитических структур ряда стран. "Используя различные группы источников, авторы комплексно подошли к освещению участия Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, восполнив существующий, несмотря на большое количество публикаций, пробел в данной тематике. Всех, кто интересуется историей и современными политическими, социальными процессами в обществе, приглашаем к открытому диалогу с авторами на презентации монографии", - отметили в ЦК "Витебск".

Начало презентации в 16.30.

Александр Косов - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культурного наследия Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Специалист в области межгосударственных отношений и внешней политики, автор 185 научных и учебно-методических публикаций, изданных в Беларуси, России и Украине.

Денис Юрчак - кандидат исторических наук, доцент, главный специалист управления культуры Витебского облисполкома. Известен как эксперт в белорусско-украинских отношениях. Автор 100 научных и учебно-методических публикаций.-0-