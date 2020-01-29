В Витебске презентуют книгу про областные центры народного творчества

29 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества 30 января презентуют книгу "Наш цэнтр. Наша гісторыя. Наша будучыня: да 80-годдзя стварэння абласных метадычных цэнтраў народнай творчасці", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Через страницы сборника можно проследить, как менялся облик клубных учреждений страны. Книга рассказывает об активизации культурной жизни уголков Беларуси, появлении локальных фестивалей, конкурсов, о росте престижа любительского искусства - мощного средства творческого развития личности. "Один из разделов посвящен масштабной работе Витебского областного методического центра народного творчества, его истории, учреждениям и творческим коллективам области, а главное - людям, которые создавали эту историю и работают сейчас", - сказали в центре.

Министр культуры Юрий Бондарь в введении к книге отметил важную роль областных методических центров в координации культурного развития регионов, стабильной поддержке народного творчества и культурных инициатив населения. "Это уникальное издание. Тематические разделы книги рассказывают о создании и становлении областных домов творчества, масштабных, исторически значимых культурных событиях, успехах и достижениях в развитии региональной культуры", - написал он.-0-