В витебской ратуше готовят выставку декоративной вышивки конца XVIII - XIX веков

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 29 января откроется выставка "Веков связующая нить", где покажут коллекцию декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII - XIX веков из фондов музея, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Собрание предметов изящного рукоделия появилось в музее благодаря его первому директору Антону Бродовскому. Он был коллекционером, инструктором на курсах художественного вышивания и большим любителем этого вида прикладного искусства. "Прекрасными изделиями вышивки любовались во все времена, восхищаясь мастерством их исполнения, особенностями художественных стилей, отражавших вкусы времени. Однако историко-эстетическую значимость вышивки осознали только в XIX веке. Тогда она и стала необычным источником собирательства, а также получила самое широкое распространение в усадебном, городском и придворном быту", - рассказали в областном музее.

Экспозиция будет разделена на несколько тематических блоков, каждый из которых последовательно раскрывает главную идею выставки - показ коллекции через отображение технологии изготовления, знакомство со стилистическими особенностями, орнаментами и декоративными мотивами, а также назначение предметов конкретного исторического периода. "Вышитые картины, каминные экраны, дамские аксессуары, предметы мужского костюма и быта дворян погружают в эпоху и свидетельствуют об увлечениях и образе жизни людей того времени. Кроме изделий, вышитых хлопковыми и шерстяными нитками, посетители смогут увидеть вышитые бисером сумочки, кошельки, пояса, чубуки для трубок и другие предметы", - добавили в ратуше.

Выставка будет работать два месяца.-0-