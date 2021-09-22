В "Витебском листопаде" впервые будут участвовать дети

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 сентября 2021
Минск Ясно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:07 Пьяный гомельчанин разбил стекло патрульного авто по пути на медосвидетельствование Происшествия
15:05 В Свислочи наградили военнослужащих за помощь в разборке ветхих зданий Регионы
15:01 Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 24 сентября Экономика
14:59 Строительство арендного дома в Раковском предместье планируют завершить в декабре 2022 года Регионы
14:55 Аналитик БИСИ: Азия меняет глобальные торговые потоки Общество
14:45 В "Витебском листопаде" впервые будут участвовать дети Культура
14:33 На БУТБ прошли крупные торги молочным сырьем Экономика
14:26 ФОТОФАКТ: Выставка электромобилей и презентация зарядной станции прошли в Минске Технологии
14:15 Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах Регионы
14:11 КГК Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке и реализации древесины Регионы
14:05 Вулкан на Канарах "хоронит" под слоем лавы целые города (Видео) Калейдоскоп
14:02 В Гомельской области втрое увеличили число онлайн-аукционов Регионы
13:59 НОК утвердил поставщика экипировки спортсменов на зимние Олимпийские игры Спорт
13:55 Мужчину будут судить за убийство сожительницы - в Минской области завершено расследование Происшествия
13:55 На государство надейся, а сам не плошай. Как и зачем белорусам предлагают копить на дополнительную пенсию Президент
13:54 У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,5 В мире
13:40 В Гомельской области Госстандарт обнаружил в консервах из птицы ДНК свиньи Регионы
13:19 Макаров: "поворот в Азию" является прагматичным расчетом на перспективу Общество
13:15 В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 В мире
13:12 Артизов: архивы Беларуси и России хранят достоверную национальную память Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 22 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:05 В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры Общество
13:03 Молодежная повестка займет значимое место в мероприятиях международной конференции к 30-летию СНГ Общество
13:02 ФОТОФАКТ: Электропробег "Минск - мобильный город" прошел в рамках Дня без автомобиля Регионы
12:46 Головченко: Беларусь и Молдова достигли высоких результатов сотрудничества на различных уровнях Политика
12:40 Минздрав утвердил порядок проведения кислородной терапии Общество
12:34 Щекин: Польша делает все, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт Общество
12:33 Эксперт: самая дорогая зима всех времен в Европе неизбежна В мире
12:20 Более 300 специалистов примут участие в международной конференции к 30-летию СНГ Общество
12:15 Комитет защиты журналистов обвинил Польшу в запрете СМИ освещать ситуацию в приграничной зоне В мире
Все новости
Все новости
Культура
22 сентября 2021, 14:45

В "Витебском листопаде" впервые будут участвовать дети

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Новинкой юбилейного 35-го открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад", который пройдет с 15 по 17 октября, станет участие детей в возрастной категории 10+. Об этом на пресс-конференции рассказали журналистам организаторы форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В дебютной номинации юные артисты будут выступать с вокальными номерами и в жанре художественной декламации. Нынешний эксперимент покажет, насколько востребованным у подрастающего поколения станет фестиваль. Однако уже сейчас у организаторов в планах на следующий год есть задумки на расширение программы для самых молодых участников фестиваля, в том числе включение в нее экскурсий по достопримечательностям Витебска.

Еще одним ноу-хау станет поэтический экспромт, вдохновленный нынешней выставкой известной витебской художницы Валентины Ляхович. Она будет экспонироваться в фойе концертного зала "Витебск" и любой участник поэтического конкурса сможет оставить о понравившейся работе отзыв в рифмованных строчках. Затем эти офлайн-комментарии будут зачитываться в финале конкурса, а после будут перенесены на бумагу и станут сопровождением выставки на протяжении месяца, пока произведения художницы будут доступны для жителей и гостей областного центра.

Что касается экспозиции, то сама автор на пресс-конференции отметила, что в ней будут представлены работы разных форматов, жанров, стилей - от небольших до метровых, от картин до скульптур. "Это будет своеобразный образовательный проект. Мне хочется, чтобы наш витебский зритель вырос в своем понимании прекрасного, понял глубину, смысл и содержание концептуального искусства", - поделилась Валентина Ляхович.

Также организаторы фестиваля рассказали, что в этом году мероприятие пройдет в двух форматах - очном и онлайн. Уже более 100 человек подали заявки, часть из них - гости из-за рубежа - будет выступать в зум-конференции. Некоторые члены жюри также будут наблюдать за поэтическими батлами и выносить свое решение онлайн.

В этом году география форума охватит шесть стран: Беларусь, Россию, Украину, Израиль, Латвию, Новую Зеландию. Фестиваль стартует с поэтического турнира, который пройдет 15 октября. В нем смогут принять участие не только финалисты конкурса поэзии, но и все желающие, включая членов жюри и журналистов, отметили организаторы. В этот день запланирована экскурсионная программа для участников. Вечером состоится концерт "Время листопада". Здесь выступят барды из-за рубежа и витебские артисты.

Очень плодотворная конкурсная программа ждет участников и зрителей 16 октября. Параллельно на разных площадках будут идти песенные и поэтические состязания. Вечером того же дня состоится гала-концерт, где покажут себя лауреаты конкурсов. Кроме того, 16 октября пройдет авторский мастер-класс по гитаре, где юным и взрослым исполнителям расскажут, как создавать аккомпанемент к своим песням, как избежать ошибок и развиваться в творчестве. Организаторы фестиваля подчеркнули, что такого образовательного элемента давно не хватало и в будущем мастер-классы на форуме будут проводиться постоянно и их тематика расширится.

Поэтический концерт "Ключ от седьмого неба" завершит программу трех фестивальных дней 17 октября.

На протяжении всего феста в одной из лож концертного зала будет работать "уличное кафе". В нем каждый посетитель сможет с помощью свободного микрофона пообщаться с участниками и задать им интересующий вопрос. Также создавать особые настроение и атмосферу на фестивале будут артисты витебского молодежного театра "Колесо".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
анонс Витебск дети искусство фестиваль
Новости рубрики Культура
Фото из архива Кастинг в новую труппу Купаловского театра пройдет 7 октября
Фото из архива Умерла заслуженная артистка Беларуси Валентина Петрачкова
Фото из архива Дневники талант-шоу X-Factor начнут выходить с 25 сентября на "Беларусь 1"
Фото НЦСИ Фотографии, скульптуры и графику Семена Мотолянца презентуют на выставке в НЦСИ
Фото НББ НББ представила выставку о литературном наследии Нила Гилевича к 90-летию со дня его рождения
Во время представления в Белгосцирке ФОТОФАКТ: Новую программу "Сто минут вокруг света" показывают в Белгосцирке
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Головченко: Беларусь и Молдова достигли высоких результатов сотрудничества на различных уровнях
На государство надейся, а сам не плошай. Как и зачем белорусам предлагают копить на дополнительную пенсию
Старт продаж готового дома "Найроби" в Minsk World! Инвестируйте в комфорт прямо сейчас! И получайте СКИДКУ!
Топ-новости
Кочанова проводит прием граждан в Ляховичах
Щекин: Польша делает все, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт
В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры
Рахманов: движение на азиатский рынок абсолютно своевременное и соответствует мировым тенденциям
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
ФОТОФАКТ: Электропробег "Минск - мобильный город" прошел в рамках Дня без автомобиля
Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021
Артизов: архивы Беларуси и России хранят достоверную национальную память
Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках
Международная конференция к 30-летию СНГ состоится в Минске 27-29 сентября
Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 23 сентября
Главврач: обнаруженный на белорусско-польской границе избитый иностранец три дня был без еды и питья
ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
Белорусский рубль на торгах 22 сентября ослаб к трем основным валютам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.