В "Витебском листопаде" впервые будут участвовать дети

22 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Новинкой юбилейного 35-го открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад", который пройдет с 15 по 17 октября, станет участие детей в возрастной категории 10+. Об этом на пресс-конференции рассказали журналистам организаторы форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В дебютной номинации юные артисты будут выступать с вокальными номерами и в жанре художественной декламации. Нынешний эксперимент покажет, насколько востребованным у подрастающего поколения станет фестиваль. Однако уже сейчас у организаторов в планах на следующий год есть задумки на расширение программы для самых молодых участников фестиваля, в том числе включение в нее экскурсий по достопримечательностям Витебска.

Еще одним ноу-хау станет поэтический экспромт, вдохновленный нынешней выставкой известной витебской художницы Валентины Ляхович. Она будет экспонироваться в фойе концертного зала "Витебск" и любой участник поэтического конкурса сможет оставить о понравившейся работе отзыв в рифмованных строчках. Затем эти офлайн-комментарии будут зачитываться в финале конкурса, а после будут перенесены на бумагу и станут сопровождением выставки на протяжении месяца, пока произведения художницы будут доступны для жителей и гостей областного центра.

Что касается экспозиции, то сама автор на пресс-конференции отметила, что в ней будут представлены работы разных форматов, жанров, стилей - от небольших до метровых, от картин до скульптур. "Это будет своеобразный образовательный проект. Мне хочется, чтобы наш витебский зритель вырос в своем понимании прекрасного, понял глубину, смысл и содержание концептуального искусства", - поделилась Валентина Ляхович.

Также организаторы фестиваля рассказали, что в этом году мероприятие пройдет в двух форматах - очном и онлайн. Уже более 100 человек подали заявки, часть из них - гости из-за рубежа - будет выступать в зум-конференции. Некоторые члены жюри также будут наблюдать за поэтическими батлами и выносить свое решение онлайн.

В этом году география форума охватит шесть стран: Беларусь, Россию, Украину, Израиль, Латвию, Новую Зеландию. Фестиваль стартует с поэтического турнира, который пройдет 15 октября. В нем смогут принять участие не только финалисты конкурса поэзии, но и все желающие, включая членов жюри и журналистов, отметили организаторы. В этот день запланирована экскурсионная программа для участников. Вечером состоится концерт "Время листопада". Здесь выступят барды из-за рубежа и витебские артисты.

Очень плодотворная конкурсная программа ждет участников и зрителей 16 октября. Параллельно на разных площадках будут идти песенные и поэтические состязания. Вечером того же дня состоится гала-концерт, где покажут себя лауреаты конкурсов. Кроме того, 16 октября пройдет авторский мастер-класс по гитаре, где юным и взрослым исполнителям расскажут, как создавать аккомпанемент к своим песням, как избежать ошибок и развиваться в творчестве. Организаторы фестиваля подчеркнули, что такого образовательного элемента давно не хватало и в будущем мастер-классы на форуме будут проводиться постоянно и их тематика расширится.

Поэтический концерт "Ключ от седьмого неба" завершит программу трех фестивальных дней 17 октября.

На протяжении всего феста в одной из лож концертного зала будет работать "уличное кафе". В нем каждый посетитель сможет с помощью свободного микрофона пообщаться с участниками и задать им интересующий вопрос. Также создавать особые настроение и атмосферу на фестивале будут артисты витебского молодежного театра "Колесо".-0-