В витебском музее через VR-очки предлагают погрузиться в атмосферу школы Баухаус 1920-х годов

5 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) совместно с Институтом Гете в Минске реализуют в областном центре проект "Виртуальный Баухаус", который продлится до 31 января 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА. Гости витебского музея смогут посетить здание школы Баухаус в Дессау (Германия) через VR-устройство. Проект предлагает необычные впечатления, перенося их в архитектурное пространство школы, которое было возведено в 1925-1926 годах по проекту первого директора Вальтера Гропиуса. Через виртуальное пространство, которое воздействует на органы чувств, можно познакомиться с главными идеями этого культурного явления. "Тема школы Баухаус очень интересна, и особенно приятно, что она идет параллельно с историей Витебского художественного училища, УНОВИСа", - отметил директор Музея истории ВНХУ Андрей Духовников. Андрей Духовников Благодаря устройству можно будет побывать в интернатах студентов, посмотреть экспериментальную постановку в сценической мастерской, пройтись по известной лестнице здания. Пространственная инсталляция "Виртуальный Баухаус" разработана Институтом Гете в Бостоне в сотрудничестве с компанией Cologne Game Lab. По словам руководителя информационно-библиотечного отдела минского Института Гете Александра Назарчука, учреждение всегда старается идти в ногу со временем, в институте есть специальная концепция развития цифровых технологий. "В своих проектах много уделяем внимания виртуальной и дополненной реальности. "Виртуальный Баухаус" этому пример. Мы очень хотели привезти этот проект в культурную столицу Беларуси", - сказал он. Fлександр Назарчук Одновременно с виртуальным проектом идет выставка книг о Баухаусе в немецком читальном зале Витебской областной библиотеки. Читатели смогут больше узнать о школе, ее влиянии, преподавателях и учениках. Баухаус стал заметным явлением в дизайне и архитектуре XX века. Школа действовала в Германии с 1919 по 1933 год, пока не была закрыта под натиском нацистов. Тем не менее, принципы школы и стиля баухаус распространились по всему миру. Учителя и ученики заведения после эмиграции продолжили свое дело в разных точках Земли и оказали большое влияние на архитектуру и дизайн.-0- Фото Александра Хитрова Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!