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02 марта 2020, 15:14

VAL: песню "Да вiдна" сначала обкатали на нашей команде и фокус-группе

VAL. Фото из архива
VAL. Фото из архива
Новости темы "Евровидение-2020"
Онлайн-конференция коллектива VAL пройдет 2 марта на сайте Белтелерадиокомпании
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на "Евровидение-2020"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2020" - проект VAL в лице Валерии Грибусовой и мультиинструменталиста Владислава Пашкевича стали сегодня участниками онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как признались победители национального отбора, "Да вiдна" - это их первая песня на родном языке. "Мы сами писали эту песню. Год назад появились наброски на стихи моей приятельницы Ольги Белоусовой, - рассказала Валерия Грибусова. - Версия была минорная, серьезная, драматичная, а потом она стала минорно-мажерная. Немножко добавили танцев, веселости. Конечно, невозможно не сказать про белорусский текст. Его написал Никита Найденов. Он прочувствовал нас и то, что мы хотим донести".

Текст получился достаточно глубокий, с определенными поэтическими приемами. "В первую очередь песню обкатывали на нашей команде и фокус-группе. Показали Андрею Калине - нашему продюсеру", - отметил Владислав Пашкевич.

"Показывали, конечно, нашим друзьям-музыкантам. До прослушивания национального отбора "Евровидения-2020" нигде трек не исполняли. Тогда состоялась премьера. А после того, как оказались в числе 12 финалистов, в феврале уже достаточно часто с ней выступали. Появились вариации композиции, даже акустическая версия, - подчеркнула Валерия. - Мне очень нравится наша команда, она прекрасна. И то, что сейчас у нас такой успех, - заслуга команды".

Название дуэта VАL состоит из имен его участников - Влад энд Лера. "Придумала его моя бабушка. А вместе как проект мы почти 4 года", - добавил Владислав.

Большинство зрителей гала-концерта отметили оригинальный образ Валерии. "Головной убор - это творение Кати VEDOVKA, белорусского дизайнера. Серьги - тоже ее работа, - сказала исполнительница. - Мы совместно придумали такой аксессуар, и в целом у нас случился такой взаимный энергообмен". При этом певица не раскрыла тайну, увидят ли ее головной убор европейские зрители. "Думаю, что наша команда к конкурсу будет расширяться. Пока мы в процессе обсуждения, кто добавится к нам в Роттердам", - отметила Валерия.

Финал нацотбора на конкурс песни "Евровидение-2020" состоялся 28 февраля в самом большом павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" и транслировался в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Всего на путевку претендовали 12 конкурсантов. Проекту VAL удалось получить наибольшее количество баллов от профессионального жюри и зрителей - 20 из 24 возможных. Второе место разделили CHAKRAS и Ян Ярош, набравшие по 18 баллов.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая. Финал запланирован на 16 мая.-0-

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