VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2020" представит VAL. Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум, трансляция которого велась в прямом эфире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Проект VAL представляет дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Им удалось покорить профессиональное жюри и зрителей и набрать 20 баллов из 24-х возможных. В финале они представили белорусскоязычную композицию "Да вiдна".
Всего на путевку на "Евровидение-2020" претендовали 12 исполнителей. Второе место разделили CHAKRAS и Ян Ярош, набравшие по 18 баллов.
65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.-0-
Фото Оксаны Манчук