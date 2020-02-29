VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020"

"Мы впервые пробуемся на "Евровидение" и так успешно. Мы очень рады. Это общий результат нашей команды. Спасибо нашему продюсеру, родителям, группе поддержки. Мы чувствуем огромную поддержку за своей спиной", - сказала Валерия Грибусова.