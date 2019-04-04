Ван Гог, спектакль "Восемь чувств" и синие кеды: как в Минске прошел Всемирный день информирования о проблеме аутизма

2 апреля в Минске по инициативе Семейного инклюзив-театра "і" и компании velcom прошли мероприятия в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Сотни минчан приняли участие в городской акции "Зажги звездную ночь" на площади Свободы, рядом с городской ратушей. А на сцене Дворца культуры профсоюзов с аншлагом прошла премьера спектакля "Восемь чувств, или Рождение человека".

С 2016 года velcom принимает участие в мировой акции Light It Up Blue, которая проходит 2 апреля в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. В этом году компания совместно с Семейным инклюзив-театром "і" выступила организатором городской акции "Зажги звездную ночь". Все желающие могли присоединиться к акции и "зажечь" на живописном небосклоне картины "Звездная ночь" Винсента Ван Гога свою собственную звезду. Для этого необходимо было получить у организаторов светодиодную лампочку и поместить ее на конструкции. Когда все светодиодные лампочки заняли свои места, вниманию минчан предстала яркая световая инсталляция с изображением одного из самых известных произведений Ван Гога.

В этот же день на сцене Дворца культуры профсоюзов при поддержке velcom состоялась премьера нового спектакля Семейного инклюзив-театра "і" "Восемь чувств, или Рождение человека", ставшего результатом совместного сотрудничества с голландской театральной студией Kazou. На сцене вместе с детьми сыграли известные белорусские актеры и артисты балета. Новая постановка создана на основе трогательной истории юного актера инклюзив-театра – Кастуся Жибуля – мальчика с аутизмом, в которой он рассказывает о своих чувствах.

Идея спектакля, его особое видение – в формате восьми новелл, каждая из которых посвящена тому или иному чувству, – принадлежит руководителю Семейного инклюзив-театра "i" Ирине Пушкаревой, которая выступила в качестве сценариста и режиссера-постановщика. В создании спектакля также приняли участие художественный руководитель театральной студии Kazou Ханс Салеминк и актер театра и кино Геннадий Фомин: они выступили режиссерами некоторых из восьми новелл.

"Спектакль "Восемь чувств, или Рождение человека" – это постановка нового уровня. Театр Kazou ставит спектакли с участием людей с аутизмом уже более 10 лет, и для Семейного инклюзив-театра "і" творческое взаимодействие с художественным руководителем театра Хансом Салеминком – большая удача. На занятиях в театре мы учим детей налаживать прочные дружеские связи, и два года театротерапии в совокупности с использованием зарубежных практик инклюзивного образования дают ощутимый разультат. Внутренний рост наших актеров сложно не заметить, и мы рады, что заслуги Семейного инклюзив-театра "і" оценены по достоинству: в конце марта мы получили Гран-при V Международного фестиваля "Скрыжаванні. Менск". Меня вдохновляет то, что театр растет не только количественно, но и качественно", – отметила художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева.

Роли в спектакле "Восемь чувств, или Рождение человека" исполняют юные актеры, в том числе дети с аутизмом, и их родители; студийцы выступают и как режиссеры-постановщики, сценаристы, художники по костюмам, что позволяет максимально полно раскрыть их таланты и способности. К актерскому составу нового спектакля впервые в творческой истории театра присоединились профессиональные актеры и артисты балета. Всего в спектакле "Восемь чувств, или Рождение человека" занято более 80 участников. Следующий показ пройдет 26 мая.

Чтобы обратить внимание общества на проблему аутизма, актеры театра вышли на сцену в кедах DVEPOLOSKI. Синие кеды дети получили в подарок от компании velcom накануне премьеры. Синий цвет был выбран не случайно: именно он традиционно считается символом аутизма. Белорусский социальный проект DVEPOLOSKI направлен на развитие безбарьерной среды в Беларуси. Часть средств с каждой проданной пары были переведены на покупку коляски для Маргариты Шнип.

"Наше партнерство с Семейным инклюзив-театром "і" началось в 2016 году. За это время коллектив показал большой творческий прогресс, а сотрудничетво театра и компании стало по-настоящему системным и многоплановым. Кроме постановки спектаклей "Сказка волчьего леса", "Чыгунка", "Флейта-чарадзейка", "Букашкеада", "Аднойчы ў вялізным горадзе" и, конечно, "Восемь чувств, или Рождение человека", в которых участвовали в том числе и дети сотрудников, компания поспособствовала проведению ряда профессиональных мероприятий, включая международный форум "Театр и аутизм. Вопросы и ответы". Для нас как для партнера Семейного инклюзив-театра "і" одна из основных задач – искать и находить новые способы построения с обществом диалога об аутизме. И мы рады, что нам это удается", – рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Семейный инклюзив-театр "i" создан в 2016 году на базе театральной студии Ирины Пушкаревой при генеральной поддержке компании velcom. В рамках занятий студийцы, включая ребят с аутизмом, обучаются хореографии, пластике, вокалу, актерской игре, общению друг с другом. Следить за новостями инклюзивного театра "i" можно на сайте https://www.theatre-i.by/ и на официальной странице в Фейсбуке https://www.facebook.com/mbfinclusivetheatre .

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