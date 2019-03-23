Ваня Здонюк: горжусь возможностью представить Беларусь на конкурсе исполнителей в Витебске

"Славянский базар" ежегодно открывает новые имена. В этом году одно из них - 19-летнего минчанина Вани Здонюка, ставшего победителем национального отбора XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Корреспондент БЕЛТА познакомилась с молодым исполнителем и узнала о его пути на большую витебскую сцену.

- Ваня, что для тебя участие в "Славянском базаре"?

- Это новая ступень в моей творческой жизни и возможность заявить о себе, найти своего зрителя, который бы слушал и принимал мое творчество.

- Какие песни ты исполнил на отборочном туре и что готовишь для самого конкурса "Витебск-2019", где встретятся исполнители разных стран?

- В финале я исполнил песню Владимира Преснякова "Слушая тишину" и композицию Natural американской рок-группы Imagine Dragons, за которую жюри дала мне 95 баллов из 100 возможных.

Репертуар на данный момент обсуждается, еще ничего не решили, но готовиться буду с командой профессионалов.

- И в этой команде твой педагог по вокалу?

- Да, мой педагог из Университета культуры и искусств Татьяна Николаевна Дробышева. Кроме того, я сотрудничаю с Юзари и некоторыми музыкантами из России и Украины, также мне посчастливилось поработать с первым педагогом Бейонсе - Дэвидом Ли Брюэром, который научил меня секретным техникам и дал ценные советы.

- Какие эмоции испытал при объявлении тебя победителем?

- Это было неожиданно, но очень приятно. Хотя я был уверен в себе и приезжал только за победой. Сейчас испытываю гордость за то, что буду представлять свою страну на таком масштабном и значимом фестивале.

- В этом году впервые финал национального отбора проходил не в Минске, а в оршанском городском центре культуры "Победа". Понравилось выступать там?

- Хочу сказать огромное спасибо организатором за такой теплый и душевный прием. Это действительно было на высшем уровне. А оршанским зрителям хочу выразить огромную благодарность за то, что они так меня поддерживали. Это дорогого стоит.

- В прошлом году ты участвовал в отборе для взрослого "Евровидения", но удача пока улыбнулась лишь в национальном отборе для "Славянского базара"…

- Ничего страшного. Победа на "Евровидении" еще впереди.

- Звучит самоуверенно. Ведь любой конкурс - это определенная лотерея, и всегда нужно быть готовым и к проигрышу.

- Моя задача сейчас не думать о местах на пьедестале, а сконцентрироваться на подготовке, чтобы выложиться на все 100%.

- Для певца голос - это музыкальный инструмент. Как заботишься о нем?

- Я каждый день работаю над своим голосовым аппаратом, чтобы он всегда был в тонусе - это и дыхательная гимнастика, и артикуляционные упражнения, и многое другое. Но если вдруг случается что-то - я сразу же обращаюсь к своему фониатру.

- Какую музыку предпочитаешь?

- Музыка - это состояние человеческой души. Поэтому нет какой-то определенности, каждый день по настроению. Это может быть рок, поп, кантри или хип-хоп.

- Пробовал писать песни?

- Это очень ответственный этап в жизни каждого артиста, поэтому если пришло вдохновение и почувствовал, что можешь написать песню - это определенный успех. Так произошло и со мной в 2018 году, когда я сел за инструмент и начал придумывать мелодию. В ближайшее время я выпущу свою первую песню. При этом я понимаю, что даже если она не станет хитом, главное, что начал творить. А качество написания композиций придет с опытом.

- Чтобы стать успешным, востребованным исполнителем, нужно быть неимоверно трудолюбивым...

- А также иметь огромное рвение и желание завоевать сердца людей. Потому что 80% успеха - это правильный подбор репертуара и понимание того, что сейчас слушает молодежь, так как в данный момент именно она является моей аудиторией. А потом уже следуют другие составляющие: вложение денег, нужные знакомства и так далее.

- Каковы твои дальнейшие планы, помимо покорения "Евровидения"?

- У меня очень амбициозные планы, но время покажет, не будем загадывать. Хотя, например, уже сегодня стартует новый российский музыкальный телепроект "Ну-ка, все вместе" - уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению шоу, в котором свои вокальные таланты продемонстрируют лучшие исполнители, а оценят их 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым.

- Давай завершим наш разговор небольшим блиц-опросом. Твое любимое занятие?

- Пение, танцы, спорт и поэзия.

- Каким спортом увлекаешься?

- Каждую неделю хожу в тренажерный зал минимум два раза. Летом предпочитаю играть в большой теннис.

- Любимое поэтическое произведение?

- Басня Крылова "Волк и ягненок", потому что она очень эмоциональная.

- Кем будешь после окончания университета?

- Артистом. Учусь на третьем курсе факультета музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, овладеваю специальностью "искусство эстрады".

- Есть ли певец, на которого равнялся в детстве?

- Бруно Марс, я хотел быть похожим на него. Нравилось, как он ведет себя на сцене и поет. Сейчас хочу быть самим собой. Хотя в данный момент меня вдохновляют такие молодые артисты, как Джон Ледженд и Шон Мендес.

- Есть ли у тебя девиз по жизни?

- Тренируйся с теми, кто сильнее, люби того, кого нельзя, не сдавайся там, где сдаются другие - и победишь там, где победить нельзя.

- Спасибо за интервью и удачи во всем!

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-