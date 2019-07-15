Ваня Здонюк после "Славянского базара" займется песнями для авторской программы

15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Белорус Ваня Здонюк намерен после участия в XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" заняться собственной авторской программой, для которой напишет новые песни. Своими планами он поделился сегодня с журналистами после торжественной церемонии объявления и награждения лауреатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский конкурсант на "Славянском базаре" разделил вторую премию и специальный приз с Илай из Израиля.

"Это очень круто, потому что была проделана огромная работа, мы подбирали материал, думали над аранжировкой. Спасибо за все моей команде, а также моей семье - без них ничего бы не получилось. Я безумно счастлив", - поделился эмоциями 20-летний Ваня Здонюк. У него амбициозные творческие планы: "Это будут новые песни. Сразу же после "Славянского базара" буду работать над своей авторской программой. Возможно, появятся и новые проекты, в которых буду участвовать".

Парень признался, что даже грустно, что все закончилось, не хочется расставаться с фестивалем. Недаром все говорят, что этот форум объединяет народы, он вне политики и каких-то конфликтов. Ваня Здонюк это тоже прочувствовал. "Это праздник, на который приезжают конкурсанты из разных стран, чтобы делиться своим творчеством, культурой. И в этом мы похожи. Все ребята такие яркие, мы сдружились", - отметил белорус.-0-