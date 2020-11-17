Важно сохранять и приумножать традиции циркового искусства Беларуси - новый директор гомельского цирка

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранять и приумножать традиции циркового искусства Беларуси. Таким мнением поделилась с журналистами новый генеральный директор Гомельского государственного цирка Анастасия Сарасеко, передает корреспондент БЕЛТА.

Анастасия Сарасеко - представитель четвертого поколения известной цирковой династии, внучка легендарного Валерия Абеля, который в 1920-х годах основал в Гомеле цирковую студию.

Нового генерального директора Гомельского государственного цирка коллективу учреждения представили министр культуры Юрий Бондарь и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

С 1982 года бессменным руководителем Гомельского государственного цирка был Яков Лобович, который посвятил себя любимому делу. Уход из жизни Якова Михайловича - талантливого, творческого и одаренного человека - стал тяжелой и невосполнимой утратой для коллектива. "Память о Якове Михайловиче, оставленный им след в развитии циркового искусства навсегда будут запечатлены в сердцах его близких, друзей, коллег, всех почитателей его великого таланта, в истории мирового циркового искусства", - уверены в гомельском государственном цирке.

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