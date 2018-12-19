19 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вечер белорусского документального кино состоялся в Каире, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Египте, которое выступило организатором мероприятия.

Белорусская дипмиссия в Египте продолжает знакомить представителей египетской общественности и иностранных дипломатов с документальными фильмами производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" - подобный кинематографический вечер был организован уже в четвертый раз. В нем приняли участие представители органов государственного управления и деловых кругов Египта, дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков представил новый документальный фильм "Большое путешествие Николая Христофора Радзивилла Сиротки", снятый в том числе при поддержке белорусского посольства в Каире. Кинолента рассказывает об основателе крипты в храме Божьего Тела в Несвиже Николае Радзивилле, которого часто называли Сиротка. Затрагивается тема паломничества князя Радзивилла в Святую Землю и Египет с целью поисков секретов мумифицирования. В фильме дают интервью ныне живущие представители рода Радзивиллов, а также рассказывается о работе представителей белорусско-литовской комиссии по исследованию крипты Радзивиллов в Несвижском замке.

Фильм вызвал активное обсуждение аудитории. Присутствовавшие на кинопоказе иностранные послы отметили высокий профессиональный уровень белорусского документального кинематографа и богатую историю Беларуси.-0-