Вечер ирландской культуры прошел в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер, посвященный творчеству ирландского поэта и драматурга Уильяма Йейтса, прошел в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, передает корреспондент БЕЛТА."Уильям Йейтс и Якуб Колас считаются народными поэтами и настоящими организаторами духовного возрождения, которые любили свои страны и вдохновлялись их фольклором, - рассказала заместитель председателя общества "Беларусь - Ирландия" Мария Мицкевич. - Были в их жизни времена, когда нужно было уехать из родных мест. Якуб Колас во время Первой мировой войны очень переживал разлуку с домом, о чем говорят его стихотворения. К примеру, из поэмы "Новая зямля" - "О край мой мiлы! Усёй душою, хачу злучыцца я з табою". То же самое есть и в лирике Йейтса. Они оба писали на темы философии жизни, отражения духа народа, его красоты в своей самобытности. Это и объединяет творчество поэтов".На белорусский язык были переведены автобиография, фрагменты дневников, некоторые стихи и пьеса Уильяма Йейтса "Песочные часы"."Ирландцы чем-то похожи на белорусов. Открытые, доброжелательные люди с большой духовностью, пережившие многое, но не утратившие любовь к своей культуре", - подчеркнула организатор.Вместе со стихотворными произведениями ирландского драматурга прозвучали стихотворения народного поэта Беларуси Якуба Коласа."Хоть Ирландия меньше, чем Беларусь, она известна своими нобелевскими лауреатами. Однако у них не только богатая литература, страна примечательна своим самобытным танцем и музыкой", - добавила Мария Мицкевич.На мероприятии прошел концерт ирландской музыки, танцев и мастер-класс с участием клуба Bassdance Минского государственного дворца детей и молодежи."Мы подготовили для сегодняшней программы два танца. Первый - веселый и шуточный, в нем дети изображают лепреконов - мифических существ из Ирландии. Второй танец является традиционным сетом. Его придумали в XIX веке и называется он "День святого Патрика" в честь одного из главных ирландских праздников", - поделилась преподаватель школы ирландских танцев Bassdance Алена Козич.Организовало праздник Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами "Беларусь - Ирландия".-0-