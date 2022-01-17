Вечер классического репертуара "Музыка, душа и время" пройдет в Гомеле 27 января

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вечер классического репертуара "Музыка, душа и время" состоится 27 января в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную филармонию.

В этот зимний вечер поклонников вокальной и инструментальной музыки погрузят в особую атмосферу гармонии красок и звуков солист Гомельской областной филармонии Константин Горошко (баритон) и пианист Виталий Фомин.

На концерте прозвучат сочинения С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, В.А. Моцарта, Ф. Листа, Ф. Шопена, А. Бабаджаняна. Для ценителей классики прозвучат ария мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка", вальсы, ария Фигаро из оперы "Свадьба Фигаро" и др. "Все без исключения представленные в программе сочинения прошли испытание временем. Это подлинные шедевры классического искусства. Яркие, изящные мелодии, проникновенные и трогающие душу поэтические слова обожаемы публикой. Артисты также вкладывают в каждую композицию свое тепло и вдохновение", - рассказали в филармонии.

Организаторы предлагают меломанам настроиться на классическую музыкальную волну. Начало концерта в 19.00.-0-