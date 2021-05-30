Вечер музыкотерапии пройдет 3 июня в Белгосфилармонии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Релакс-программа "Музыкотерапия через классику" прозвучит 3 июня на сцене Большого зала Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Это уникальное сочетание непрерывного звучания шедевров классической музыки с особыми звукотерапевтическими инструментами, которые оказывают гармонизирующее влияние на человека. В этом необычном формате музыка не просто доставляет эстетическое удовольствие, но и позволяет достичь состояния глубокого расслабления и восстановления", - отметили в филармонии.

Организаторы рассказали, что программа будет проводиться при свечах, с приглушенным светом и помимо звучания классики зрители смогут наблюдать на большом экране видеоряд с видами космоса, природы и шедевров живописи. "Мы также расскажем о благотворном влиянии инструментов на организм и психику человека. Важной особенностью предстоящего концерта станет звучание большого концертного органа, одного из самых больших в странах СНГ, состоящего из более 6 тыс. труб. Звуки этого величественного инструмента во все века считались целебными для энергетики человека и являлись проводником "земля - космос", - уверены в учреждении.

"Также гости услышат весьма редкое звучание оркестрового гонга. Этому необычному музыкальному инструменту приписывают целебный эффект для тела на клеточном уровне. А благодаря музыкальным островкам, которые будут расставлены по залу, создастся эффект объемного, обволакивающего звучания. На этих островках будут звучать самые благоприятные для организма звукотерапевтические инструменты - тибетские поющие чаши, колокольчики Коши, караталы, чакрофоны, а также шум дождя и океана", - рассказали в филармонии.

В программе прозвучит музыка для органа, рояля, флейты, клавесина и виолончели самых известных композиторов всех времен, музыкальное наследие которых знают и ценят во всех уголках земного шара: Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова.

"Музыкотерапия через классику - новое для Беларуси направление раскрытия потенциала классической музыки для гармонизации эмоционального, психического и физического состояния человека. Центр музыкотерапии работает с 2019 года и объединяет ведущих звукотерапевтов и профессиональных музыкантов страны, а также сотрудничает с международными институтами России, Украины, Америки и Австралии", - подчеркнули организаторы.-0-