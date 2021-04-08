Вечер памяти белорусского скульптора Николая Нестеревского прошел в НББ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти известного белорусского художника-керамиста, скульптора, живописца Николая Нестеревского прошел сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Николаю Нестеревскому 31 марта 2021 года должно было исполниться 90 лет, и к этой юбилейной дате планировалось организовать выставку. К сожалению, 25 марта художника не стало. Тем не менее мы привезли экспозицию в Минск", - рассказала директор Дятловского историко-краеведческого музея Ольга Тюшляева.

На выставке "Беларусь. Личности" представлено 50 работ. "Мы бы очень хотели, чтобы автор сам презентовал этот проект. Увы, время неумолимо. Он прожил долгую и достойную жизнь. Однако мы чувствуем его присутствие, ведь не зря говорят, что художник живет в своих творениях, - отметила заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности НББ Ирина Василькович. - Несмотря на то, что Николай Нестеревский - керамист-монументалист, с 1991 года он увлекся живописью. В основном на выставке можно увидеть его барельефы, пейзажи, натюрморты, портреты, в которых отображены образы родной страны".

По словам заместителя председателя Белорусского союза художников Андрея Басалыги, Николай Нестеревский с особым трепетом готовился к выставке. "Он очень волновался, часто звонил и спрашивал, все ли будет хорошо, - рассказал он. - На мой взгляд, одни из самых значимых его работ - барельефные портреты знаменитых деятелей белорусской истории и культуры - это титанический, монументальный труд. В то же время, когда смотришь на его живописные картины, сразу понимаешь, что мастер создавал их от души".

На мероприятии презентовали каталог "Мікалай Лаўрэнцьевіч Несцярэўскі. Кераміка. Жывапіс. Скульптура. "Я яшчэ не ўсё зрабіў…". Издание отражает многогранный талант художника в главах "Бюсты", "Эскізы", "Скульптура", "Жывапіс", "Іконы", "Помнікі", "Вітражы", показывает жизненный путь деятеля культуры, фотографии из его архива и воспоминания родственников.

Участие в вечере приняли сын художника Сергей Нестеревский, а также бывший директор Дятловского государственного историко-краеведческого музея Федор Красюк.

Организаторами мероприятия выступили Национальная библиотека Беларуси, Белорусский союз художников и Дятловский государственный историко-краеведческий музей.

Николай Нестеревский - белорусский художник, керамист, скульптор, известный барельефными портретами легендарных для Беларуси личностей, автор декоративных панно и скульптур, украшающих станцию метро "Площадь Якуба Коласа" в Минске. Его работы экспонируются и хранятся в музеях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом. Творчество художника, его многогранный талант отмечены рядом наград, в числе которых медаль "За заслуги в изобразительном искусстве" Белорусского союза художников.-0-