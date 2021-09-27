Вечер памяти Геннадия Буравкина пройдет 29 сентября в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный вечер "Генадзь Бураўкін. Мой боль і запавет", посвященный 85-летию со дня рождения поэта, пройдет 29 сентября в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Во время мероприятия презентуют уникальные материалы из архива Геннадия Буравкина, переданные его женой Юлией Буравкиной. Помимо этого, гостям вечера представят скульптурные работы Эдуарда Астафьева, посвященные поэту.

Вход свободный. Начало мероприятия в 17.30.

Геннадий Буравкин родился в 1936 году в деревне Тродовичи Россонского района Витебской области. Первые стихи напечатал в 1952 году в полоцкой газете "Знамя коммунизма". С 1968 года был корреспондентом газеты "Правда" по БССР, с 1972-го - главным редактором журнала "Маладосць", с 1978 года являлся председателем Государственного комитета БССР по телевидению и радиовещанию. Автор книг "Дыханне", "Жніво", "Узмах крыла", документальной повести "Тры старонкі з легенды", сценариев документальных фильмов. Многие произведения поэта положены на музыку белорусскими композиторами. В 1990-1994 годах был постоянным представителем Республики Беларусь при ООН, в 1994-1995 - заместителем министра культуры и печати Беларуси. В 1995-2001 годах работал в журнале "Вожык". Также несколько лет возглавлял Общество белорусского языка имени Франциска Скорины. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980), премии Ленинского комсомола Беларуси (1972). Переводил на белорусский язык стихи русских, украинских, молдавских, болгарских поэтов. Он составитель первой книги воспоминаний о Василе Быкове "Наш Быкаў". Умер 30 мая 2014 года, похоронен на Восточном кладбище в Минске.-0-