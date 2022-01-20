Вечер памяти музыканта и дирижера Валерия Халилова пройдет в Бресте

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Торжественный вечер "Марш мужества", посвященный 70-летию главного хормейстера ансамбля Александрова народного артиста России Валерия Халилова, пройдет 22 января в Брестском областном общественно-культурном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Российском центре науки и культуры.

В концерте примут участие четыре брестских оркестра: городской духовой под управлением Валерия Коваля, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (военный дирижер капитан С. Охапкин), Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского (дирижер - подполковник Ю. Авсиевич) и оркестр в/ч 5526 Внутренних войск МВД (дирижер - капитан С. Бортновский).

"Программа концерта составлена из произведений Валерия Халилова и рассчитана на 1,5 часа. Прозвучат военные марши, песни, романсы, в том числе в исполнении солистов. Восемь композиций исполнит сводный оркестр, когда на сцене одновременно будут находиться 70 музыкантов. Это должно быть мощное зрелище", - поделился художественный руководитель и главный дирижер проекта, однокурсник маэстро Халилова полковник Валерий Коваль.

"Марш мужества" состоится в Бресте во второй раз в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Мероприятия фестиваля проходят с 17 по 30 января более чем в 40 городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Народный артист России, художественный руководитель и дирижер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе под Сочи. Тогда самолет Ту-154 Минобороны России направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля, девять представителей российских телевизионных компаний, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.-0-