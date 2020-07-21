Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Бобруйске 25 июля

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск) 25 июля, рассказала корреспонденту БЕЛТА администратор театра Мария Яромич.

"25 июля будет 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. К этой дате мы подготовили мероприятие, посвященное памяти поэта, исполнителя авторской песни, актера театра и кино, - рассказала Мария Яромич. - Наши актеры будут читать его стихи, петь песни и рассказывать о жизни этого удивительного человека. По задумке, вечер должен быть биографичным".

Как отметила представитель театра, зрителями могут стать как молодежь, так и люди постарше. "Творчество Высоцкого популярно у людей разного возраста. Его стихи и песни актуальны до сих пор. Поэтому мы надеемся, что послушать его творчество и узнать подробнее о его жизни придут как молодые люди, так и люди постарше".

Начало мероприятия в 18.00.-0-