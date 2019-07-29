Вечер полный радости - Том Синатра дал большой сольный концерт на Берестейском балу

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гитарист-виртуоз из Италии Том Синатра выступил с большим сольным концертом на Берестейском балу, который прошел в Брестском академическом театре драмы в честь 75-й годовщины освобождения города, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте Том Синатра второй раз, но его уже смело можно назвать любимцем местной публики. Еще на "Январских музыкальных вечерах" артист покорил всех не только своей виртуозной игрой, но и редким обаянием и харизмой. На Берестейский бал один из лучших гитаристов мира попал в буквальном смысле с корабля - музыкант недавно вернулся из турне по США. И, как признался собравшимся в театре зрителям, уже там он думал о Бресте.

Выступление звезды инструментальной музыки на сцене БАТД длилось без перерыва более двух часов. Том Синатра играл на гитаре, мандолине, рояле, приятным баритоном спел несколько песен. В его исполнении прозвучали как авторские произведения, так и мировые хиты: мелодии Россини, Нино Рота, Фрэнка Синатры. Практически каждый номер маэстро сопровождался криками "браво" и бурными аплодисментами.

Общаясь после концерта с журналистами, Том Синатра назвал этот вечер полным радости. "На этом концерте я отдал себя всего - всю энергию, все эмоции, все, что было у меня внутри. В Беларуси на удивление горячая публика, которая меня понимает. Я очень счастлив быть здесь", - признался музыкант.

В его ближайших планах - концерты в Италии и Америке, а также работа над восьмым по счету компакт-диском, который должен выйти будущей весной. Том Синатра не стал анонсировать своего следующего выступления в Бресте, но и не исключил такой возможности, ведь недавно он женился на бывшей брестчанке, организаторе своих концертов Ольге Бегезе.

"В жизни артиста много сюрпризов, неожиданностей. Год назад я не предполагал, что найду здесь свою вторую половинку. В итоге я теперь очень связан с Брестом. Это очень красивый город, чистый, культурный. У него есть будущее, потому что здесь живут удивительные люди, у которых много любви в глазах. Не потеряйте этого", - сказал на прощание музыкант.-0-

Фото Вадима Якубёнка