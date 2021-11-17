Вечер творчества таджикского поэта Рудаки прошел в минском Доме дружбы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер, посвященный 1080-летию со дня смерти великого таджикского поэта Абу Абдаллаха Рудаки, состоялся сегодня в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на мероприятии посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод, этот поэт считается одним из основоположников таджикско-персидской литературы. Его творчество оставило большой след в мировой литературе, оно актуально и сейчас. "Произведения Рудаки впитали народную мудрость и глубокую философию жизни. Этот поэт - гордость таджикской нации", - сказал дипломат.

Он также обратил внимание на то, что не так давно в Беларуси успешно прошли Дни культуры и кино Таджикистана, которые стали подтверждением неизменной дружбы двух стран.

В свою очередь посол Ирана Саид Яри рассказал: произведения Рудаки хорошо известны в Иране и многие любят его стихи. По мнению иранского дипломата, творчество поэта связывает людей, которые знают персидский язык и литературу.

На творческой встрече прозвучали многие произведения Рудаки на персидском, а также в переводе на белорусский язык, в том числе в исполнении студентов столичных вузов, членов Центра образования, науки и культуры Таджикистана при БНТУ.

Абу Абдаллах Рудаки родился в 858 году в селении Панджруд (Таджикистан). Умер в 941 году. В селении Панджруд в настоящее время находится мавзолей Рудаки. Здание представляет собой многогранник, увенчанный полусферическим куполом, опирающимся на барабан. Мавзолей построен из красного кирпича, а купол облицован голубой плиткой на манер древних среднеазиатских и персидских мечетей. В центре здания установлен мраморный саркофаг над могилой поэта.-0-